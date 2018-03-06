Корейський автовиробник Hyundai представив концепт-кар HDC-1, що стане втіленням нового дизайну наступних моделей цього бренду.Корейський автовиробник Hyundai представив концепт-кар HDC-1, що стане втіленням нового дизайну наступних моделей цього бренду.

В перший день Женевського мотор-шоу 2018 на стенді компанії Hyundai представлено концепт-кар HDC-1. Це світова прем'єра концептуального автомобіля, який стане втіленням нової стилістики бренду Hyundai.

Всі майбутні моделі бренду будуть створюватися відповідно до канонів цієї стилістичної концепції. Основний її принцип: інтеграція спортивного і самобутнього дизайну бренду для створення автомобілів, які виходять за рамки звичних форм і функцій транспортного засобу.

Інтер’єр концепту Hyundai вражає не менш, ніж зовнішність.

Нагадаємо, що Hyundai навчить їздити свої авто так, як BMW M-серії.