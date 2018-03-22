Публічна прем'єра рестайлінгового кросовера відбудеться в рамках автосалону в Нью-Йорку.

Корейський виробник планує 28 березня представити на одному з найбільших північноамериканських автосалонів оновлений кросовер-бестеллер Hyundai Tucson. Всі подробиці поки тримаються в секреті.

Нагадаємо, модель поточного покоління з'явилася на ринку в 2015 році. Шпигунські знімки оновленого автомобіля неодноразово з'являлися в Мережі. Передбачається, що габарити і силует кросовера будуть збережені, а дизайн передньої і задньої частини Tucson значно зміниться.

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Ймовірно, у моделі з'явиться нова головна і задня оптика, бампери і радіаторна решітка. Швидше за все, дизайн рестайлінгового Tucson буде виконаний в аналогічній стилістиці з недавно представленим Hyundai Santa Fe.