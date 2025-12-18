Hyundai та Kia модернізують мільйони автомобілів після років викрадень

Угода була досягнута з двопартійною коаліцією з 36 генеральних прокурорів штатів США та округу Колумбія. Влада звинуватила автовиробників у продажу автомобілів з недостатнім рівнем захисту, що напряму сприяло хвилі викрадень, відомій як “Kia Challenge”, яка поширилася через TikTok та інші соцмережі.

За умовами врегулювання Hyundai та Kia виплатять штатам загалом до 9 мільйонів доларів для покриття витрат на розслідування. Водночас компенсації для самих власників виглядають значно скромніше, пише Carscoops.

Компенсації для власників: обмежені та вибіркові

Автовласники зможуть претендувати на відшкодування лише у разі “кваліфікованої крадіжки”. Максимальна компенсація становить до 4500 доларів у разі повної втрати автомобіля та до 2250 доларів — при частковому пошкодженні. Якщо ж мала місце лише спроба викрадення, сума обмежується 375 доларами.

Hyundai Elantra

Ці цифри вже викликали критику, адже навіть невдала спроба крадіжки часто призводить до пошкодження рульової колонки та розбитих вікон — ремонт яких легко перевищує запропоновану суму. Крім того, багато власників зіткнулися з падінням вартості перепродажу, зростанням страхових тарифів або повною відмовою страхових компаній від покриття.

Безкоштовні захисні оновлення для мільйонів авто

Окрім грошових виплат, Hyundai та Kia взяли на себе зобов’язання обладнати всі нові автомобілі, що продаються у США, іммобілайзерами двигуна. Також компанії запропонують безкоштовні посилені цинком захисні чохли для циліндрів запалювання приблизно 7,1 мільйона автомобілів, які вже перебувають в експлуатації.

До програми входять і ті власники, які раніше могли розраховувати лише на програмні оновлення проти викрадення. За оцінками, встановлення цих механічних захисних елементів може коштувати автовиробникам понад 500 мільйонів доларів, якщо всі власники скористаються пропозицією.

Як виникла проблема

За даними прокуратури Каліфорнії, у період з 2011 по 2022 рік Hyundai та Kia продавали у США автомобілі без іммобілайзерів двигуна — елементів, які вже тоді були стандартом для більшості інших автовиробників. Примітно, що аналогічні моделі цих марок у Канаді та Європі такими системами оснащувалися. Вразливість швидко стала відомою широкому загалу, а відео з демонстрацією простого способу викрадення масово поширилися в Інтернеті.

Різке зростання злочинності та серйозні наслідки

Наслідки не змусили на себе чекати. У Лос-Анджелесі кількість викрадень автомобілів Hyundai та Kia у 2022 році зросла приблизно на 85%, і ці марки склали близько 20% усіх викрадених авто в місті. Минулого року Hyundai Elantra, Hyundai Sonata та Kia Optima очолили рейтинги найбільш викрадених автомобілів у США.

Правоохоронці також наголошують, що багато викрадених машин використовувалися для скоєння інших злочинів і потрапляли в серйозні ДТП, зокрема з летальними наслідками. Таким чином, проблема вийшла далеко за межі майнових втрат окремих власників і перетворилася на питання громадської безпеки.