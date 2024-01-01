Hyundai, Kia та Samsung створюють конкурента Apple CarPlay

Hyundai, Kia та Samsung співпрацюють задля створення нового покоління інформаційно-розважальної системи, яка пов’язуватиме майбутні моделі від автовиробників зі смартфонами. Повідомляється, що нові моделі авто будуть поєднуватися з гаджетами Samsung завдяки використанню фірмової екосистеми корейського техногіганта.

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Однією з її переваг доступ до «SmartThings Find» — краудсорсингової глобальної служби відстеження місцезнаходження транспортних засобів, яка використовує дані з сотень мільйонів пристроїв Samsung Galaxy.

Тобто, якщо майбутній Hyundai або Kia викрадуть, його можна буде знайти в будь-якій точці світу за допомогою цієї технології. Також компанії повідомили, що планують запроваджувати нові послуги для власників, щоб «зробити всі щоденні враження орієнтованими на користувача».

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Очікується, що система зможе контролювати стан здоров’я пасажирів у автомобілі за допомогою пристроїв Galaxy та розумних годинників Samsung. Орієнтовно, нова інформаційно-розважальна система дебютує у 2026 році, хоча ні Hyundai, ні Kia не сказали, коли вона буде введена в їхні серійні автомобілі.