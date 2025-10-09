Hyundai відкликає понад 135 тисяч Santa Fe, адже вони можуть спалахнути під час аварії

Як пише Carscoops, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомила, що у кросоверах Hyundai Santa Fe 2024–2025 модельних років можуть мати неправильно закріплений кожух джгута стартера на клемі”B+”. У певних сценаріях аварій, коли моторний відсік деформується, оголений контакт може торкатися корпусу вентилятора охолодження, що призведе до короткого замикання та займання.

Цей дефект виявили після краш-тесту програми NCAP. Під час випробування Santa Fe 2024 експерти помітили дим із моторного відсіку, після чого Hyundai провела тривале розслідування. Фахівці знайшли кілька автомобілів із неправильно встановленими кожухами клем, але більшість транспортних засобів проблеми не мали.

За оцінками компанії, дефект може траплятися лише в близько 1% автомобілів, проте з міркувань безпеки Hyundai вирішила відкликати всі потенційно уражені машини. Власникам Santa Fe 2024 та 2025 років надішлють листи-повідомлення вже у грудні 2025 року.

Дилери перевірять клеми стартера та, за потреби, закріплять їх повторно. У сервісному бюлетені зазначено, що процедура займає менше ніж 30 хвилин. Наразі жодних випадків займання чи травм у реальних умовах експлуатації не зафіксовано.

Santa Fe нового покоління дебютував у 2023 році та отримав радикально новий дизайн, орієнтований на сімейну аудиторію. Модель має спільну платформу з Kia Sorento, доступна з бензиновими, гібридними та плагін-гібридними силовими установками. Нинішнє відкликання не пов’язане з конструктивними помилками, а лише з окремими випадками неправильного монтажу під час виробництва.