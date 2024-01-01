Ілон Маск став найбагатшою в історії людиною: його капітал оцінюють в 400 мільярдів доларів

Все сталося після того, як гендиректор Tesla Ілон Маск став ключовою фігурою у передвиборчій кампанії Трампа. Багато в чому перемога забезпечена саме нестандартними, але результативними діями Маска. Про це йдеться в публікації Bloomberg.

Після виборів президента США статки політика-бізнесмена Маска помітно зросли. Маск додав близько 218 мільярдів доларів до свого капіталу з початку 2024 року, більше, ніж будь-хто з мільярдерів. У середу зранку акції Tesla подорожчали ще на 3,5% – до 415 доларів.

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Востаннє акції компанії торгувалися вище 409 доларів наприкінці 2021 року, коли відсоткові ставки були близькі до нуля, а ринок був в ейфорії щодо всіх акцій, пов’язаних із технологіями.

В сумарному підрахунку, як показав інсайдерський продаж акцій його приватної компанії SpaceX, чистий капітал Маска виріс приблизно до 50 мільярдів доларів. Акції Tesla Inc. також зросли до історичного максимуму в середу, збільшивши статки Маска до 447 мільярдів доларів.

Динаміка зростання вартості акцій Tesla за роками. Інфографіка: Bloomberg

Акції Tesla, які складають основну частину статків Маска, цього року зросли на 71% і закрилися в середу на рівні 424,77 долара США, що є першим рекордним показником з 2021 року.

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Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може залежати від додаткової підтримки під час адміністрації Трампа. Обраний президент високо оцінив бачення Маска відправити астронавтів на Марс у передвиборчих промовах і приєднався до Ілона на запуску SpaceX у Техасі невдовзі після виборів.