Іменинник ганяв на Ferrari 458 Italia, а потім був змушений кликати маму на допомогу: відео

Водій Ferrari 458 був позбавлений поліцейськими свого авто, через порушення швидкісного режиму. Цікаво те, що правоохоронці були абсолютно байдужими до прохань власника спорткарів про поблажливість, оскільки він поспішав на вечірку на честь свого дня народження. В результаті хлопець зателефонував батькам й попросив їх допомогти дістатись додому.
Ferrari 458 Italia

Данило Северенчук
logo9 серпня, 17:00
logo0 хв

Як пише Carscoops, в Онтаріо, що в Канаді, перевищення швидкості карається дуже суворо. Один молодий чоловік нещодавно переконався в цьому, оскільки розігнався на своїй Ferrari 458 до 130 км/год у зоні обмеження швидкості 70 км/год. Коли його зупинили поліцейські, він почав виправдовуватись, що поспішає на вечірку з нагоди свого дня народження. Згідно з канадськими законами, його автомобіль одразу вилучили за “трюкове водіння”.

Реакцію чоловіка можна назвати красномовною: “Будь ласка, у мене день народження. Я їду на вечірку з нагоди дня народження. Я давно не водив Ferrari…”, – чути його слова на камеру. Потім водій сперечається з офіцером, який стверджує, що зафіксував швидкість 130 км/год. Після того як офіцер показує хлопцю радар, що підтверджує швидкість, він благає поліцію не забирати його машину. “Мені потрібні мама й тато, щоб вони мене забрали”, — каже потім він. Через мить чути, як власник Ferrari, мабуть, розмовляє з ними: “…мамо, ти маєш мене забрати. Мене зупинила поліція…”.

У своїй публікації про інцидент від 4 жовтня 2024 року поліція Йорка написала: “Як ви думаєте, батьки цього хлопця дозволили йому їсти торт і відкривати подарунки? Як цей водій дізнався на власному гіркому досвіді, немає виправдань для трюкового водіння… навіть якщо це ваш день народження”. Примітно, що перевищення швидкості — це далеко не єдине, що підпадає під закон про “трюкове водіння” в Канаді.

Він також включає дрифт, керування транспортним засобом з людиною в багажнику та керування транспортним засобом без водія. Примітно, що кожен, хто отримав підозру в таких порушеннях, може бути оштрафований на суму від 2000 доларів та матиме шість штрафних санкцій у своєму посвідченні водія.

