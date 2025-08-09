Іменинник ганяв на Ferrari 458 Italia, а потім був змушений кликати маму на допомогу: відео

Як пише Carscoops, в Онтаріо, що в Канаді, перевищення швидкості карається дуже суворо. Один молодий чоловік нещодавно переконався в цьому, оскільки розігнався на своїй Ferrari 458 до 130 км/год у зоні обмеження швидкості 70 км/год. Коли його зупинили поліцейські, він почав виправдовуватись, що поспішає на вечірку з нагоди свого дня народження. Згідно з канадськими законами, його автомобіль одразу вилучили за “трюкове водіння”.

Реакцію чоловіка можна назвати красномовною: “Будь ласка, у мене день народження. Я їду на вечірку з нагоди дня народження. Я давно не водив Ferrari…”, – чути його слова на камеру. Потім водій сперечається з офіцером, який стверджує, що зафіксував швидкість 130 км/год. Після того як офіцер показує хлопцю радар, що підтверджує швидкість, він благає поліцію не забирати його машину. “Мені потрібні мама й тато, щоб вони мене забрали”, — каже потім він. Через мить чути, як власник Ferrari, мабуть, розмовляє з ними: “…мамо, ти маєш мене забрати. Мене зупинила поліція…”.

У своїй публікації про інцидент від 4 жовтня 2024 року поліція Йорка написала: “Як ви думаєте, батьки цього хлопця дозволили йому їсти торт і відкривати подарунки? Як цей водій дізнався на власному гіркому досвіді, немає виправдань для трюкового водіння… навіть якщо це ваш день народження”. Примітно, що перевищення швидкості — це далеко не єдине, що підпадає під закон про “трюкове водіння” в Канаді.

Він також включає дрифт, керування транспортним засобом з людиною в багажнику та керування транспортним засобом без водія. Примітно, що кожен, хто отримав підозру в таких порушеннях, може бути оштрафований на суму від 2000 доларів та матиме шість штрафних санкцій у своєму посвідченні водія.