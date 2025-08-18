Імпорт авто з Китаю збільшився на 50%

Посилання скопійовано!
Впродовж минулого місяця українці придбали 2072 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 50% більше, у порівнянні з липнем 2024 року.
З цієї кількості: нових – 1707 од. (+52%); вживаних – 365 од. (+40%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 89%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 391 од.;
- Honda eNS1 – 206 од.;
- Volkswagen ID.Unyx – 131 од.;
- Zeekr 7X – 104 од.;
- Audi Q4 – 89 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- BYD Song Plus – 28 од.;
- Audi Q4 – 27 од.;
- BYD Sea Lion 07 – 24 од.;
- Polestar 2 – 23 од.;
- Zeekr 001 – 22 од.