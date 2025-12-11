Імпортовані авто в Україні у півтора рази частіше мають скручений пробіг, ніж "місцеві"

Як повідомляє компанія carVertical, що працює з даними понад 900 міжнародних реєстрів, в Україні авто, привезені з-за кордону, у півтора раза частіше мають скручений пробіг порівняно з машинами, які експлуатувалися лише в країні. Про це йдеться у новому дослідженні, проведеному на основі звітів користувачів за період із вересня 2024-го по серпень 2025 року.

Імпортовані авто — вищий ризик обману

Загальна статистика виглядає стримано: 9,5% перевірених в Україні транспортних засобів мали ознаки маніпуляцій із пробігом. Але детальний аналіз показує значну різницю між імпортом і внутрішнім ринком.

Серед автомобілів, що прибули з інших країн, порушення фіксувалися у 10,2% випадків. Для авто, що їздили лише Україною, цей показник становив 6,7%. Саме ця різниця формує кратний ризик — приблизно в півтора раза.

Проблема не нова. В країнах Європи немає повноцінного обміну даними між державними реєстрами. Через це історія транспортного засобу фактично «обнуляється» в момент перетину кордону.

Експерт carVertical Матас Бузеліс пояснює: різні закони, різні стандарти й повна відсутність синхронізації баз дозволяють авто із сумнівною історією безперешкодно переміщатися між країнами.

Недовіра до продавців і реальний досвід обману

Європейське опитування carVertical серед понад 10 тисяч респондентів підтверджує масштаби проблеми. Три чверті водіїв відверто переживають через приховані дефекти авто. Більше того, 35% учасників зізналися, що вже ставали жертвами недобросовісних продавців — переважно через скручений пробіг або замовчування аварій.

46,3% європейських покупців узагалі не довіряють ринку вживаних авто. Проте більшість виступає за відкритість: понад 70 % опитаних не вважають VIN-код конфіденційною інформацією та підтримують доступність даних про історію авто.

Україна серед лідерів за часткою імпорту

Висока частка імпортованих авто в Україні лише підсилює ризики. За даними carVertical, 78,4% машин, які українські користувачі перевіряли через сервіс, прибули з-за кордону. Лише п’ята частина звітів стосувалася авто, що експлуатувалися всередині країни.

У компанії наголошують: імпортне авто майже автоматично означає вищу ймовірність натрапити на машину зі схованою історією. Значна частина машин рухається зі Заходу на Схід Європи після участі в аваріях або з попередньо скрученими одометрами.

Чому дані «губляться» і що з цим робити

У межах однієї країни історія авто зазвичай зберігається в реєстрах багато років — із фіксацією пробігу, сервісів, аварій. Але під час експорту далеко не всі дані супроводжують транспортний засіб. Саме тому деякі автодилери навіть не знають, що виставлена на продаж машина вже мала серйозні пошкодження або проходила маніпуляції з одометром.

Проблема не зникне сама по собі. На думку команди carVertical, покращення ситуації можливе лише через міжнародний обмін технічними даними, якого наразі не існує.