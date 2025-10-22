Infiniti показала на тизері "заряджений" QX80 R-spec із натяком на GT-R: фото

Виробник поки що не розкриває деталей, але вже зараз відомо, що, за словами представників Infiniti, QX80 R-spec — це “поєднання м’язів та елегантності”. Компанія опублікувала кілька загадкових зображень: емблема R-spec у стилі GT-R T-spec, занижений кузов і чотири вихлопні труби, вмонтовані у новий задній бампер. Цей вигляд натякає на спортивний характер, який нечасто зустрічається серед розкішних позашляховиків.

Найбільша інтрига — що ж саме ховається під капотом. Infiniti натякнула на “легенду”, тому фанати одразу почали спекулювати, що це може бути 3,8-літровий твін-турбо V6 від Nissan GT-R, адаптований для QX80. Такий сценарій виглядає логічним, адже торік компанія вже представила концепт QX80 Track Spec, який мав 3,5-літровий V6 з двома турбінами потужністю понад 650 к.с. та 1016 Нм крутного моменту — це на 200 “коней” більше, ніж у стандартного QX80.

Окрім потужного двигуна, попередній Track Spec отримав аеродинамічний обвіс, 24-дюймові колеса, гальма Brembo та чотиривихлопну систему. R-spec, очевидно, розвиватиме цю концепцію, але зробить її більш вишуканою — з акцентом на балансі між потужністю та преміальністю.

Infiniti вже заявила, що серія “R-spec” може стати новим підрозділом високопродуктивних моделей, подібно до AMG у Mercedes або F у Lexus. Якщо QX80 R-spec справді отримає спадщину GT-R, то на нас чекає найгучніший і, можливо, найшвидший Infiniti за всю історію бренду.