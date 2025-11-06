Infiniti створює новий спортивний седан із механічною коробкою передач: що про нього відомо

Попри масштабну реструктуризацію, Nissan не відмовляється від спортивних моделей. Новий седан стане наступником Infiniti Q50, який зняли з виробництва у 2024 році. Є ймовірність, що у США автомобіль отримає назву Q50 другого покоління або навіть Q60 третього покоління. Джерела з дилерських кіл стверджують, що топова версія Red Sport уже анонсована внутрішньо, пише Motor1.

За словами головного дизайнера Nissan Альфонсо Альбайси, новий Skyline “натхненний минулим, але не є ретро”. Це буде агресивний, сучасний седан або фастбек, який зберігає пропорції класичних Skyline, але із чистішими лініями та фірмовою світловою підпискою. На попередніх рендерах видно розділені LED-фари, світлову панель у решітці, похилий дах у стилі фастбек і подвійні вихлопні труби. Задня частина прикрашена повною світловою смугою та невеликим спойлером.

Салон і технології

Інтер’єр нового Infiniti поєднає два цифрові дисплеї, сучасну панель приладів та класичний важіль механічної коробки — справжній подарунок для фанатів аналогового водіння. Оздоблення орієнтуватиметься на спортивну розкіш, щоб конкурувати з BMW та Audi.

Двигун і трансмісія

Під капотом очікується модифікований 3.0-літровий V6 twin-turbo від Nissan Z Nismo. Якщо у спорткара він видає 420 к.с., то у новому Infiniti очікується до 450 кінських сил. Седан отримає задній привід, а топові модифікації, ймовірно, — повний привід з “механікою” або автоматом для менш потужних версій.

Дебют і ціна

Дебют відбудеться вже наприкінці 2026 або на початку 2027 року, продажі стартують у США у другій половині 2027-го.

Очікувана ціна:

базова версія — від $55 000,

топовий Q50 Red Sport із 450 к.с. — близько $70 000.

Повернення Skyline — це більше, ніж просто ностальгія

Нове покоління має стати містком між Nissan Z та GT-R, повертаючи Infiniti на арену драйверських спортивних седанів. Якщо модель справді отримає механічну коробку, вона може стати одним із найбільш захопливих автомобілів японського бренду за останні роки.