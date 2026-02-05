Іспанці "мобілізують" упродовж шести років 4500 одиниць Peugeot Landrek

Ветеран іспанської армії позашляховик Aníbal з силовим потенціалом 125 к.с. служив вірою і правдою упродовж десятиліть.

Однак його час минув, культовій машині доведеться поступитися сучасній техніці. Як пише АutoBild, Севільська компанія ITURRI отримала контракт на виробництво 4500 нових автомобілів для іспанської армії.

Замовлення розраховане на шестирічний графік виробництва й постачання техніки.

Позашляховик іспанської армії Santana Aníbal піде на "дембель", звільнивши місце Landtrek VMTT. Фото: сайт АutoBild

З адаптацією під армійський екстрім

Це буде не стандартний Landtreck, а адаптований до армійських завдань. Зокрема, компанія змінить платформу, посилить, мілітаризує та максимально адаптує її до вимог армії.

В армійський автопарк прийде позашляховик з дизельним двигуном об'ємом 1,9 або 2,2 літра. Конкретно силовий потенціал залежить від версії, потужність автомобіля коливатиметься від 150 до 180 к.с., що значно більше від 125-сильного Aníbal.

Навантажить більше, їхатиме довше

Армійська версія матиме посилену підвіску, розроблену для роботи з навантаженням на нерівній місцевості.

Коробка передач в механічній та автоматичній версіях також буде посиленою. Окрім цього, зросте вантажність до 1000-1200 кілограмів та місткість для 5 або 6 пасажирів.

Від цивільної версії тут мало що лишилося, повна адаптація під армійські потреби Фото: сайт АutoBild

Запас ходу становитиме приблизно 600-800 кілометрів, що робить її дуже хорошим варіантом для різних операцій.

Для логістики і не тільки

Попри те, що це не бойова, а логістична машина, вона матиме легкий балістичний захист. Досвід України у використанні подібної техніки показав багатий операційний потенціал такої техніки.

Що в операційних задумах:

транспортуванням тактичного особового складу;

доставка боєприпасів, води, припасів та запасних частин;

підтримка розгорнутих підрозділів;

перевезення офіцерів та сержантів під час певних розгортань (КШМ);

інтеграція радіостанцій та систем управління;

транспортування критично хворих пацієнтів у надзвичайних ситуаціях.

Задня капсула вантажного відсіку при потребі знімається для встановлення важкого кулемета проти БпЛА. Фото: сайт АutoBild



Узагальнена характеристика армійської версії:

дизельний двигун об'ємом 1,9 або 2,2 л залежно від мілітаризованої версії;

приблизна потужність 150–180 к.с.;

повнопривідний привід з понижувальною передачею;

посилена механічна або автоматична коробка передач;

посилена підвіска для важких вантажів та нерівної місцевості

корисне навантаження - 1000–1200 кг;

додатковий базовий захист STANAG 1 (легка балістика);

підсилення шасі та підвіски;

дальність - 600–800 км;

глибина броду: 50–70 см без підготовки;

покращені кути в'їзду та з'їзду порівняно з цивільною моделлю;

робота за екстремальних температур та дрібного пилу.

Вартість лишилася "за кадром"

Цінник не розголошується, але сказано, що машина матиме гарне співвідношення ціни та якості відповідно до свого призначення.