Історичну церкву та дзвіницю перевезли на нове місце вантажівками: як це зробили

Транспортування культової споруди здійснила нідерландська компанія Mammoet, що спеціалізується на підйомі та транспортуванні важких та негабаритних вантажів по суші та воді. Як йдеться у повідомленні на сайті перевізника, операція тривала два дні.

Побудований на початку XX століття храм вважається найкрасивішим будинком Швеції. До того ж церква Кіруна є однією з найбільших дерев'яних споруд країни.

Простояла вона на одному місці 113 років. Однак через розширення рудника "Кіруна" гірничодобувної компанії LKAB її та кілька будинків потрібно було перемістити на нове місце за п'ять кілометрів.

Ось так виглядав дерев'яний храм у різні пори року до перевезення. Фото: LKAB

Культова дерев'яна будівля важить за 700 тонн. Звісно, усі меблі, культову атрибутику, начиння, настінні ікони винесли для транспортування окремо.

Порожню культову споруду підняли з фундаменту на необхідну висоту потужними гідравлічними домкратами.

Цей етап операції проводився синхронно, по всьому периметру церкви відхилення в розбіжностях висоти мало бути мінімальним. Добротно зроблена споруда, що відкрила двері вірянам у 1912 році, витримала підйом, відгукнувшись на це легеньким поскрипуванням в окремих місцях.

На двох платформах їде церква з дванадцятьма позолоченими, литими бронзовими фігурами, що зображують дванадцять різних емоційних станів. Фото: Mammoet

Спеціалісти стверджують, що на ледь помітне за зростанням висоти підіймання з фундаменту першим зреагував вівтар. Він на скрипіння під підлогою й сам подав голос рипінням, але швидко заспокоївся, наче зрозумів важливість історичного моменту.

З досягненням необхідної висоти, а це сталося на відмітці 1,3 метра, під приміщення церкви розміром 40×40×37 метрів підвели додаткові балки для фіксованого розміщення в горизонтальній площині. Встановлені на них сенсори вагової системи вивели остаточну масу взятого для перевезення вантажу – 772,4 тонни.

Велике відхилення у горизонтальній площині не допускалося через високий центр тяжіння з маківкою найвищої точки 37 метрів. В такій площині споруду тримали згадані вище шість спеціально виготовлених поперечних сталевих балок.

І тільки після цього під балки підвели дві 28-вісні платформи. Вантажність на кожну вісь сягнула 48 тонн. Таким чином було зроблено подвійний запас вантажного потенціалу.

Спеціально розроблена система моніторингу стежила за стійкістю конструкції протягом усього руху, з максимальним нахилом всього 7,5 сантиметра між бортами.

Два "візочки" по 112 коліс кожен спроможні везти вантаж вагою 1 344 тонни Фото: Mammoet

Самохідні модульні транспортери мають можливість керування колесами на 360 градусів. Це дозволяє робити як карусельні, так бічні чи діагональні рухи. Висота платформи може гідравлічно регулюватися приблизно на 60 см, що дозволяє вертикально підіймати або опускати вантаж.

Завдяки різноманітності комбінацій, самохідні модульні транспортери можуть підіймати та переміщувати практично будь-який важкий вантаж. Храм винятком не став.

Таким чином перевізники підготували будівлю неоготичного стилю з елементами національного романтизму в інтер'єрі до транспортування. Щоправда, цьому передувало понад 1000 годин ретельного планування та проєктування.

Транспортна операція стала настільки знаковою, що подивитися на це дійство прибули король Швеції Карл XVI Густав, священнослужителі, громадськість, віряни. Фото: Mammoet

Mammoet тісно співпрацював з Veidekke та шведськими фахівцями з деревини. Вони змоделювали та перевірили реакцію будівлі на підйом й транспортування.

Операція була навмисно спланована в серпні, щоб уникнути несприятливих погодних умов, які могли б поставити під загрозу переїзд. Погода не підвела – сонячно, сухо, подекуди хмарилося, часом накрапало, але затяжних дощів не було.

Найкрасивіша будівля Швеції поїхала до нового місця розміщення спеціально адаптованою дорогою. Храм подолав п'ять кілометрів. Маршрут був ретельно проаналізований і підготовлений, включаючи тимчасові роботи з розширення дороги та ущільнення.

По спеціально обладнаній дорозі храм везли зі швидкістю не більше 200 метрів за годину. Фото: LKAB

Фахівці Mammoet консультували будівельні роботи й проводили попередні тестові заїзди з навантаженими противагами, щоб імітувати навантаження на вісь церкви.

Поїздка стала унікальною світовою подією, що привабила тисячі глядачів. Інтерес був настільки великим, що місцевому телебаченню довелося навіть транслювати переміщення в прямому ефірі. До речі, переглянути прямі ефіри в записі можна тут.

Культову споруду не лише перемістили на нове місце, але й повернули на 180 градусів. Тепер хор дивиться на захід. Це символічний жест, який відкриває церкву місту.

На новому місці добре видно зроблений під архітектурну споруду новий фундамент й виділені колісні доріжки для проїзду там двох платформ. Фото: Mammoet

Переїзд відбувся вдень 19 та 20 серпня. Після цього церква переночувала на платформі й вже вранці третього дня її обережно опустили на новий бетонний фундамент – подія, яка запам'ятається наступним поколінням.

А через кілька днів до передислокованого храму транспортники перевезли 90-тонну дзвіницю церкви. Вони знову возз'єдналися. Щоправда, там була використана менш потужна система платформ, хоча операція також була дуже відповідальна.

Перемістили дзвіницю історичного значення, що була відкрита вірянам у 1907 році. Вона старша за саму церкву. Звісно, меблі та іншу атрибутику винесли, везли звичайними фурами на нове місце, а ось споруду вже транспортували на двох платформах.

З дзвіницею переїзд був не такий клопітний, але також відповідальний. Фото: Mammoet

Унікальності додало те, що на висоті майже тридцять метрів були закріплені церковні дзвони. Демонтувати їх з дерев'яної цілісної споруди можливості не було. Отож довелося вести все разом. Ця операція також пройшла успішно і дзвіниця стала поряд з храмом.