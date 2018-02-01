Студія Italdesign святкує своє 50-річчя та збирається привезти у Швейцарію родстер Zerouno - шалену версію свого останнього купе

Italdesign Zerouno Roadster – версія розкішного спортивного купе зі з’йомним дахом. Чи буде автомобіль подібний до купе у технічному плані, дізнаємось на початку березня, коли італійці привезуть родстер до Женеви.

Жодної інформації про автомобіль не оприлюднено. Якщо ж родстер буде близьким до купе, то публіці буде представлено автомобіль з карбоновим кузовом та на алюмінієвому шасі. Купе від Italdesign оснащувалось 5.2-літровим V10 потужністю 610 к.с., що працював у парі з семиступінчтою трансмісією з подвійним зчепленням і повнопривідною системою. Подыбна силова установка дозволяла автомобілю прискорюватися від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, а максимальна швидкість обмежувалася відміткою у 330 км/год.

У своїй заяві генеральний директор компанії Italdesign Йорг Асталош зазначив, що компанія, котра "завжди виявляла свою сміливість, здатність випереджати свій час і йти на крок попереду галузі”, і надалі працюватиме над підвищенням стандартів якості. Також керівник компанії повідомив, що наразі готується до запуску мілкосерійне виробництво власних автомобілів під маркою Automobili Speciali.

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