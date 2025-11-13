Iveco eDaily навчився "розмовляти" з дорогою

Перша інновація – HIB (Hybrid Induction Brake) для Iveco Daily – відновлює енергію під час гальмування, зменшуючи витрату палива і знос гальм без потреби у зміні конструкції автомобіля.

Друга новинка – система V2X для електрофургона eDaily дозволяє автомобілю обмінюватися даними з іншими транспортними засобами.

Читайте також Iveco Daily став далекобійником і мало схожим на оригінал

Розумне гальмування економить пальне

Цю розробку Iveco створила спільно з фахівцями Telma та Petit Forestier, а її прем’єра відбудеться на виставці Solutrans у Ліоні.

За результатами тестів, система дозволяє скоротити споживання пального та викиди CO₂ до 30%, а зношування гальм — на 90%.

Інноваційна технологія перетворює енергію гальмування на відновлювану та корисну енергію. Фото: Iveco

Прототип створений на базі холодильного фургона Urban by Lecapitaine, що підтверджує можливість "гібридизації" звичайних авто з ДВЗ без серйозних змін. Це робить технологію привабливою для бізнесу, який прагне знизити експлуатаційні витрати та екологічний слід.

Тямуща система V2X бачить все довкола

Інноваційна система V2X для електричного фургона eDaily, розроблена спільно з Accenture. Вона дозволяє автомобілю обмінюватися даними з іншими транспортними засобами, дорожньою інфраструктурою, світлофорами й навіть пішоходами.

Читайте також З’явилося відео нових фургонів eJolly та eSuperJolly від Iveco

Завдяки таким розумовим здібностям електрофургон може прогнозувати небезпечні ситуації та допомагати водію реагувати швидше. Алгоритм уже відпрацьовано в реальних тестових умовах на вулицях міста та автомагістралях.

У eDaily бортові датчики за розробленим алгоритмом розпізнають вразливих учасників дорожнього руху. Фото: Iveco

V2X-технологія збирає інформацію з сенсорів, камер і телематичних систем, формуючи цілісну картину дорожньої ситуації. Рішення стало частиною європейської програми MOST зі сталої мобільності, що фінансується Євросоюзом.