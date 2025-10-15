Jeep об’єднав Wagoneer і Grand Wagoneer в одну модель — новий Grand Wagoneer 2026 представлено офіційно

Базова ціна новинки стартує від $62 145, що на 22 800 доларів дешевше, ніж коштував попередній Grand Wagoneer. Водночас це також на $2 200 дорожче за старий Wagoneer. Фактично, Stellantis та Jeep зробили новинку одночасно доступнішою та дорожчою, залежно від точки відліку.

Новий стиль — у дусі електричного Wagoneer S

Кросовер отримав повністю нову передню частину кузова, що нагадує електричний Wagoneer S. Традиційну масивну решітку замінила мінімалістична світлодіодна панель із сімома вертикальними прорізами, яка плавно переходить у вузькі фари. Нижче з’явився більший центральний повітрозабірник та Т-подібні LED-ходові вогні.

Також з капота зник напис Wagoneer — тепер там знову логотип Jeep. Позаду встановлено нові повнорозмірні світлодіодні ліхтарі, а хромові елементи майже повністю прибрали. Діаметр коліс залежно від комплектації — від 18 до 22 дюймів.

Інтер’єр: більше екранів та проєкція нового покоління

Jeep не робив радикальних змін у салоні, але розмір мультимедіа Uconnect зріс з 10,1 до 12 дюймів, а у топових версіях з’явився новий проєкційний дисплей з удвічі більшим полем огляду. Список оснащення “в базі” включає:

підігрів та вентиляцію передніх сидінь

капітанські крісла другого ряду та третій ряд

шкіряне кермо з підігрівом

тризонний клімат-контроль та аудіосистему Alpine з дев’ятьма динаміками

повний пакет асистентів: адаптивний круїз, утримання в смузі, моніторинг сліпих зон

Для тих, хто хоче максимум позашляхових здібностей, буде доступний пакет Upland — з пневмопідвіскою Quadra-Lift, блокуванням диференціалів, буксирувальними гаками та захистом днища.

Новий силовий агрегат: до 647 к.с. та понад 800 км запасу ходу

Стандартна версія отримує 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун з подвійним турбонаддувом із 420 к.с. та 635 Нм, що замінив V8 Hemi. Але головна новина — варіант REEV (Range-Extended Electric Vehicle). Це гібрид із великою батареєю на 92 кВт-год та бензиновим V6 3.6 Pentastar у ролі генератора, як у нового Ram 1500 REV. Jeep оцінює сумарну потужність у 647 к.с. та 840 Нм, розгін 0-100 км/год — за 5 секунд, а запас ходу — понад 805 км.

Виробництво

Випуск Grand Wagoneer 2026 почнеться до кінця року. Версія з розширеним запасом ходу вийде пізніше. Для України офіційних поставок, як і раніше, не передбачено, але з огляду на популярність пригону великих SUV із США, можна очікувати появу новинки через рік-півтора після старту продажів.