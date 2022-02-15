Кросовер з трьома рядами крісел випускатимуть на місцевому заводі для продажу виключно на індійському ринку.

Бренд Jeep активно розширює лінійку моделей з трьома рядами сидінь. У портфоліо виробника є Wagoneer і Grand Wagoneer, Grand Cherokee L, китайський Grand Commander, бразильський Commander, а тепер буде ще й індійський, але під власним іменем – Meridian.

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Перші офіційні зображення та відео від Jeep india демонструють подібність кузову індійської новинки до “Командера” з Латинської Америки. Індійські ЗМІ пророкують позашляховику 2-літровий 200-сильний турбодизель, дев'ятишвидкісний “автомат” та системою повного приводу, не виключаючи й появу гібридної силової установки. Відомо, що Jeep Meridian матиме конфігурацію салону на 5-6 та 7 місць.

Офіційна прем'єра Jeep Meridian очікується у найближчі кілька тижнів. Виробництво Jeep Meridian налагодять в індійській Пуні, де вже випускаються локальні Wrangler та Compass. Продажі новинки мають розпочатись у середині цього року.