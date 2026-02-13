Готуються нові штрафи для таксистів: 8500 гривень за "підбір" пасажира з обочини

Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проект закону щодо внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення у частині перевезень пасажирів на таксі та легковими авто на замовлення.

Розроблений українськими державними діячами документ передбачає посилення контролю та встановлення нових підстав для адміністративної відповідальності як для перевізників, так і для цифрових платформ.

Штрафи вводяться за дії, які зараз є цілком законними. Таксистів штрафуватимуть навіть за традиційний “підбор” пасажира з обочини. Це класифікуватиметься як “виконання автомобільним самозайнятим перевізником перевезення пасажира легковим автомобілем на замовлення, отримане не через платформу”.

За що будуть штрафувати

Законопроект пропонує встановити штрафи за:

виконання платних перевезень пасажирів без офіційної реєстрації (1700 гривень);

виконання перевезень на замовлення, отримані не через цифрову платформу (8500 гривень);

використання цифрових платформ, інформація про які відсутня у державних інформаційних системах (8500 гривень);

здійснення перевезень без пройденого техогляду та встановленого і активованого таксометру (8500 гривень);

порушення інших правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (850 грн).

Що це означає для ринку

Ініціатива спрямована на:

детінізацію ринку таксі;

легалізацію діяльності водіїв з метою оподаткування;

запровадження посиленого державного контролю за цифровими платформами.

Фактично мова йде про формування нової моделі регулювання, де всі учасники ринку — водії, перевізники та онлайн-платформи — мають бути інтегровані в державні реєстри та працювати лише в межах офіційного правового поля.

Потенційні наслідки

Якщо закон буде ухвалено:

частина перевізників може залишити ринок;

цифрові платформи будуть зобов’язані пройти процедуру державної ідентифікації;

зросте адміністративне навантаження на самозайнятих водіїв;

неминуче зростання вартості поїздок через підвищення витрат на легалізацію діяльності та оплату можливих штрафів.

Статус документа

Наразі це проект закону, який проходить етап публічного обговорення. Остаточні формулювання та розміри штрафів можуть бути змінені під час доопрацювання як в меншу так і в більшу сторону.