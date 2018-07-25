13:01, сьогодні

Якість виконуваних робіт на СТО в першу чергу залежить від кваліфікації її працівників – приймальників, механіків, слюсарів та електриків. Розберемося, як відбувається процес отримання необхідних для роботи навичок на прикладі мережі Корпорації УкрАВТО.

Навчатися потрібно постійно

Жоден процес в бізнесі не відбувається без виконавців відповідної кваліфікації. А у випадку з високотехнологічним автомобільним бізнесом кваліфікацію працівників автоцентрів потрібно постійно тримати відповідно до рівня сучасних технологій. Адже щороку у будь-якого автомобільного бренду з'являються все нові і нові моделі, кожна з яких має свої особливості.

Додайте до цього екологічні вимоги, що постійно посилюються, розвиток інформаційних технологій і їх інтеграцію в сучасні автомобілі. Всі ці фактори з кожним роком підвищують стандарти кваліфікації сервісних працівників.

Готових фахівців знайти просто неможливо. Їх потрібно навчати. Але навчання "з чистого аркуша" – занадто довгий і трудомісткий процес. Саме тому УкрАВТО співпрацює з навчальними закладами, які дають майбутнім фахівцям хороші базові знання.

З університетської лави

Основним джерелом кадрів для Корпорації УкрАВТО є Національний транспортний університет (НТУ) в Києві.

Близько 40% керівництва компанії, що управляють автосервісом, отримали освіту саме тут. Цей навчальний заклад свого часу закінчив і Почесний Президент компанії УкрАВТО – Таріел Шакрович Васадзе.

Корпорація УкрАВТО і НТУ працюють в спільному проекті з підготовки студентів профільних напрямків на базі Навчального центру Корпорації з подальшим працевлаштуванням.

За останні п'ять років через ряди навчального Центру пройшло більше 200 кращих студентів НТУ, більшість з яких вдало пройшли тестування і були працевлаштовані на підприємствах мережі. Деякі з них вже встигли продемонструвати кар'єрне зростання і отримали керівні посади.

Працівники Корпорації УкрАВТО безпосередньо задіяні в процесі навчання студентів профільних навчальних закладів України, з якими співпрацює Корпорація. Це дозволяє почути нове покоління і дати йому максимально актуальну і практичну інформацію.

Ще одним важливим профільним підприємством, з яким Корпорація плідно співпрацює, є Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, розташований прямо навпроти підприємств-флагманів і Навчального центру УкрАВТО.

Щороку десятки студентів навчального закладу проходять практичне навчання в автоцентрах компанії, отримуючи реальні практичні навички. Кращих студентів Корпорація УкрАВТО запрошує для працевлаштування.

Працюють і навчаються

Ведеться систематична робота і в частині підвищення кваліфікації працевлаштованих співробітників. Корпорація УкрАВТО на постійній основі проводить аудит і підвищення рівня знань своїх працівників в спеціалізованих центрах навчання, що входять в структуру компанії. Тут навчання і підвищення кваліфікації – це безперервний процес, в якому беруть участь всі фахівці мережі, незалежно від посади і напрямку діяльності. Протягом року кожен із співробітників проходить 3-5 тренінгів з різних тем. Наприклад, за минулий рік в центральному навчальному центрі пройшло близько ста тренінгів за 78 темами, на яких навчилися близько 800 чоловік.

Особлива увага в навчанні приділяється персоналу автосервісу, оскільки постійні зміни в технологіях ремонту та обслуговування автомобілів вимагають нових знань. Окремі тренінги націлені на якість самого процесу обслуговування і клієнтоорієнтованого підходу в обслуговуванні, спілкування з замовниками і спеціальним навичкам.

Є в Корпорації і регіональні навчальні центри, які розташовані на 40% обласних підприємств компанії. Вони дають можливість вчитися працівникам з мінімальним відривом від роботи. Контроль якості навчання здійснюється централізовано.

Перевірка і контроль

Обов'язковим для всіх співробітників УкрАВТО є тестування. Воно проводиться після кожного навчання або тренінгу з метою перевірки їх ефективності. Крім того, всі співробітники УкрАВТО проходять обов'язкові щорічні тестування, що дозволяє контролювати рівень кваліфікації кожного співробітника. Також тестування є обов'язковими при вступі в нову посаду.

Таким чином, можна з упевненістю стверджувати, що професійне навчання в компанії відбувається на всіх рівнях і має масштабний і системний підхід. Цей фактор має величезне значення, оскільки дає Корпорації УкрАВТО суттєві конкурентні переваги перед іншими автомобільними компаніями України.