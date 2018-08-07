У США з інтернет-аукціону eBay продали копію Lamborghini Murcielago Roadster. Ціна Ламборгіні виявилася напрочуд високою – 65 тис. доларів.

Настільки висока вартість репліки продиктована якістю виготовлення. В основі авто лежить Porsche Boxster 1998 року з 2,7-літровою 204-сильною шісткою, доповненої новим вихлопом.

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Копія Lamborghini у найменших деталях повторює оригінал, а деякі деталі (зразок оптики) дійсно взяли у Murcielago. Шини також підібрані відповідні – шириною 305 мм ззаду.

У внутрішньому оздобленні використана дорога шкіра. Хіба що зрізане зверху кермо виглядає якось дивно і виділяється на тлі загального стилю.