Казалось бы, долго раздумывать, как завести машину, если сел аккумулятор, нечего – нужно заряжать батарею или искать, у кого «прикурить». Однако, прежде стоит попробовать еще кое-что…

Что делать, если сел аккумулятор и вы не знаете, как завести машину? Прежде всего убедитесь, что дело именно в аккумуляторе. Нет, мы не хотим “отмазать” этот в самом деле коварный, недешевый и такой важный компонент, как АКБ. Но справедливости ради: аккумулятор виноват далеко не всегда. Хотя садят первым делом именно его.

Итак, предлагаем алгоритм действий на тот случай, если вместо рокота ожившего двигателя вы слышите из-под капота безпомощные щелчки реле и видите тухнущие лампочки на приборах…

Последний шанс

Не спешите тащить аккумулятор домой или искать машину, от которой можно “прикурить”. Это вы с тем же успехом можете сделать через несколько минут, а может статься, что это уже и не понадобится.

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1. Подумайте, в самом деле виноват ли аккумулятор. Если в первые попытки пуска стартер крутил двигатель достаточно живо, и он сдался только после трех и более попыток, то первопричина скорее всего не в батарее. Ее отказ – уже следствие ваших попыток запустить неисправный мотор, так что нужно искать не зарядное устройство, а пропавшую искру или проблемы в топливной системе.

2. Если уже первая попытка запуска сопровождалась вялым вращением стартера и оказалась неудачной – да, это скорее всего вина батареи. Однако, дайте ей еще один шанс. Освободите ослабевшую АКБ от всех нагрузок, кроме главной – стартера. Немедленно выключите зажигание и все электроприборы. Убедитесь, что когда вы включите зажигание, не активируются какие-то потребители, например, вентилятор печки, подогрев стекла или сидений, фары, дворники, стоп-сигналы и прочее. Дайте батарее примерно 5 минут – “отдохнуть” и восстановить часть утраченной энергии.

3. Теперь приступайте к еще одной, последней попытке запуска. Если двигатель холодный и на улице мороз, выжмите сцепление (там, где оно есть, понятное дело). Включите зажигание, и не включая стартер, дайте бензонасосу “инжектора” закачать бензин в магистраль в течение нескольких секунд (на автомобилях с кнопкой “Старт” вместо ключа так сделать не получится). Поворачивайте ключ на включение стартера и, быть может, на последних каплях энергии аккумулятор со стартером запустят ваш двигатель. Если нет – читаем, как правильно прикуривать.

Исправный аккумулятор долджен обеспечивать безпроблемный пуск современного автомобиля как минимум до -20 градусов С.

Готовимся прикуривать

Порцию электроэнергии для запуска двигателя можно взять у чужого аккумулятора, при этом неважно, установлен он на другом автомобиле или вы принесли его в руках. Самое главное условие – наличие правильных проводов. “Правильность” определяется толщиной медного проводника (а не только изоляции вокруг него!) и еще – жесткостью и контактной поверхностью зажимов-”крокодилов” (чем больше то и другое – тем лучше).

Купить хороший кабель-прикуриватель не так просто. Очень часто производители экономят на толщине медной жилы и на качестве клемм на зажимах. Контактные части “кроподилов” должны быть массивными.

Очень часто красивые и новые провода, только что купленные в магазине по случаю посадки АКБ, оказываются безполезны именно из-за того, что “крокодилы” не прилегают плотно и поверхностью с большой площадью к клеммам батарей.

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Определяясь, как завести машину, если сел аккумулятор, помните еще об одном: убедитесь, что севшая батарея не имеет серьезных проблем, иначе при прикуривании она может – представьте себе – взорваться! Если аккумулятор очень горячий, вздулся, кипит с тихим ровным шипением, издает заметный запах – не спешите подключать к нему другую АКБ.

Новый аккумулятор легко сделать старым и непригодным, если неправильно эксплуатировать его. Первое правило – всегда держать батарею заряженной хотя бы на 80 – 90 %.

Однако, допустим, что все условия сложились в нашу пользу, и можно приступать к запуску.



Прикуриваем

1. Соедините красным кабелем-прикуривателем плюсовые клеммы обеих батарей.

2. Соедините вторым (черным, синим) кабелем минусовые клеммы обеих батарей. Лучше, если последней одетой клеммой будет минус на забастовавшем автомобиле. Кстати, в этот момент почти наверняка проскочит искра – не пугайтесь, это нормально. Запуск будет немного легче, если на этой машине подключить минусовый кабель не к АКБ, а к металлу двигателя (конечно, если вы найдете на нем надежно “замассированную” деталь).

3. Пусть две батареи побудут соединенными несколько минут, не включайте стартер сразу – севшая АКБ таким образом немного подзарядится и нагрузка на кабель прикуривателя будет меньше.

4. Пробуйте запустить двигатель. Если ваш стартер крутит коленвал живо, но с одной-двух попыток мотор не завелся, проблема скорее всего не в вашем аккумуляторе (хотя вы уже посадили его во время попыток запустить неисправный мотор).

5. Если двигатель успешно завелся, прежде чем отключать провода.

дайте ему поработать минуты три – пусть прогреется до устойчивых оборотов.

6. Отключайте минусовый провод от одной и от второй АКБ.

7. Отключайте плюсовой провод от обеих батарей.

8. Стараясь не заглушить мотор, отправляйтесь заряжать вашу батарею от сетевого зарядного устройства. Поскольку от бортового генератора полностью посаженный аккумулятор полноценной зарядки не получит

Помните: нельзя даже кратковременно замыкать между собой кабели, присоединенные к клеммам батареи!

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