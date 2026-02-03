Камери не допомагають: у Києві зафіксовано рекордну смертність у ДТП за останні вісім років

Столиця України у 2025 році продемонструвала найгірші показники смертності на дорогах за останні вісім років. За даними поліції, внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Києві загинули 145 осіб. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 107 загиблих, що означає зростання на 35,5 відсотка. Більша кількість жертв фіксувалася лише у 2017 році.

Читайте також: Камери не допомогли: в Україні значно зросла аварійність

Паралельно зросла й кількість травмованих. Упродовж 2025 року в ДТП у столиці постраждали 2213 осіб, що на 107 більше, ніж роком раніше. Хоча темпи зростання травматизму є нижчими, ніж смертності, загальна тенденція залишається негативною.

Основні причини смертельних аварій

Поліція називає три ключові фактори, які найчастіше призводять до фатальних наслідків.

Перевищення безпечної швидкості руху, що залишається головною причиною смертельних аварій у місті.

Порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів, які створюють критичну небезпеку для пішоходів.

Неправильна зміна напрямку руху без перестроювання, що часто призводить до лобових або бокових зіткнень.

Експерти відзначають, що ці причини мають системний характер і лишаються незмінними протягом останніх десятиліть.

Законодавчий фактор

На тлі зростання аварійності нардепи піднімають питання законодавчих змін. Головна мета – збільшення штрафів для водіїв. Штрафи для пішоходів переглядати навіть не збираються. Протягом кількох років у Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які передбачають:

Зменшення допустимого перевищення швидкості з плюс 20 до плюс 10 км/год.

Посилення штрафів та запровадження тимчасового позбавлення права керування на строк від шести до дванадцяти місяців за системні порушення.

Введення відповідальності за перевищення допустимого рівня шуму та дрифт у межах міста.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже кілька років не виносить ці ініціативи на повноцінний розгляд, оскільки прийняття подібних законів може серйозно зашкодити рейтингам української влади, які зараз не на найвищому рівні.

Камери контролю швидкості

Як показала практика, контроль швидкості за допомогою камер автофіксації є дуже гарним джерелом наповнення бюджету. Але на кількість аварій на дорогах наявність чи відсутність камер майже немає впливу.

Читайте також: На дорогах з’явилось ще 40 камер контролю швидкості: де вони розташовані

Більше того, за українським законами відповідальність за штрафи зафіксовані на дорожні камери несе юридичний власник автомобіля, а не його водій. Це має явні ознаки невідповідності одразу кільком статтям Конституції України. Конституційний Суд вже більше п’яти років не може винести жодного рішення з цього питання.