Камери зі штучним інтелектом фіксують телефон в руках водія: як працює MONOcam у Німеччині

Монокамери зі штучним інтелектом відстежують водіїв за телефон не тільки біля вуха, але й в руці нижче керма. Вони відрізняються від традиційних камер контролю швидкості майже всім, спільне хіба лиш те, що об'єктив спрямовано на дорогу.

Як пише Interia Motoryzacja, у центрі ракурсу зйомки не номерний знак, а водій. Тут не просто фіксація, а обробка зображення штучним інтелектом за спеціально розробленим алгоритмом. Таким чином у Німеччини штучний інтелект перевіряє, чи користуються водії своїми телефонами під час керування автомобілем.

Читайте також Нові камери швидкості фіксують водія з телефоном у руці: де їх встановлюють

Поки це єдина система в країні, але першими її почали тестувати на своїх дорогах у Франції та Великій Британії, де технологія виявилася напрочуд ефективною.



Як працює система MONOcam

Monocam – це камера високої роздільної здатності, встановлена на естакаді або спеціальній щоглі під кутом до лобового скла. Вона фотографує салон автомобіля, а програмне забезпечення на основі штучного інтелекту вже відбирає та обробляє необхідне – водіїв з телефоном у руці.

Досвід французів та британців у Німеччині виявився ефективним. Фото: Гаральд Тайтл

ШІ аналізує знімки за двома критеріями:

наявність мобільного телефону в зоні водійського місця;

характерне положення руки, що вказує на використання пристрою.

Лише за одночасного виконання обох умов зображення передається на перевірку поліцейському, який і ухвалює остаточне рішення щодо штрафу.

Правова база та місця встановлення

Для запуску MONOcam у Рейнланд-Пфальці довелося змінити Закон про поліцію, адже система обробляє персональні дані, що є втручанням у право громадян на інформаційне самовизначення.

Читайте також За водіями фур спостерігатимуть камери зі штучним інтелектом

Виконано ще одну конституційну вимогу: кожен громадянин повинен знати, що він перебуває у зоні роботи приладів фотофіксації і його знімають. Водіїв попереджають про такий контроль встановленими на узбіччі спеціальними знаками з написом "Überwachung Handyverbot".

У зоні роботи камери зі штучним інтелектом водіїв попереджають про те, що їх знімають, але фотофіксація не підлягає поширенню третім особам. Колаж: Авто24

Перші камери з’явилися на автобанах A60 біля Майнца та A61 поблизу Гундхайма. Усі фото, де порушення не зафіксовано, автоматично видаляються. Як доказ лишаються лише ті, де водії ігнорують вимогу ПДР щодо заборони користування телефоном під час керування транспортним засобом

Досвід Франції та Великої Британії

Подібні камери вже довели ефективність в інших країнах. У Великій Британії за 72 години тестування у 2023 році було зафіксовано майже 300 порушень, понад половина — використання телефону за кермом.

Французькі системи пішли ще далі: вони також перевіряють ремені безпеки та дотримання дистанції.

Читайте також Користуватись телефоном на пішохідному переході у Польщі не варто: дорого

Штрафи за телефон за кермом

Фінансові санкції щодо користування телефоном під час кермування кожна країна встановлює на підставі власних розрахунків. У Європі єдиного тарифу поки не існує, хоча мова про це вже ведеться.

Де і скільки "тягне" телефон:

Німеччина – 100 євро (5 100 грн) та 1 штрафний бал.

– 100 євро (5 100 грн) та 1 штрафний бал. Франція – 135 євро (6 900 грн) та 3 бали (4 порушення – ризик втрати прав).

– 135 євро (6 900 грн) та 3 бали (4 порушення – ризик втрати прав). Польща – 500 злотих (6 000 грн) і 12 балів — фактично максимум за два порушення.

Штучний інтелект за розробленим алгоритмом фіксує машину, її номер і обличчя водія з телефоном. Скриншот: Авто24

Як в Україні

В Україні використання мобільного телефону за кермом також заборонене, якщо водій тримає його в руці. Згідно з ПДР, дозволені лише розмови через hands-free. За порушення передбачений штраф у розмірі 510 гривень.

Наразі на українських дорогах не використовуються камери зі штучним інтелектом, подібні до німецької MONOcam, які автоматично фіксують телефони в руках водіїв. Контроль здійснюється патрульною поліцією безпосередньо на дорозі або під час розгляду відео з нагрудних камер.

З верхньої точки камери фіксують усіх, але штучний інтелект відбирає для подальшого реагування тільки ті фото автівок, водії яких ігнорують вимоги. Колаж: Авто24

Чому "телефон" небезпечний

За швидкості 100 км/год авто проїжджає близько 28 метрів за секунду. Навіть коротке повідомлення означає кілька секунд "сліпого" руху.

Дослідження показують: реакція водія з телефоном у руці сповільнюється майже так само, як при 0,8 проміле алкоголю в крові.

Читайте також У Німеччині камери "бачать" приховане користування телефоном та запам'ятовують обличчя водія

Використання мобільного телефону під час керування автомобілем збільшує ризик аварій у шість разів. Саме тому експерти закликають не лише до посилення штрафів, але й до використання сучасних технологій по всій країні.