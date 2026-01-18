Канада знову відкриває двері для дешевих китайських електромобілів

Наприкінці 2024 року Канада, наслідуючи приклад США, запровадила 100-відсотковий тариф на електромобілі китайського виробництва. Фактично це повністю закрило ринок для брендів з КНР і мало захистити місцевих виробників та робочі місця. У відповідь Китай вдарив по канадському експорту — мито на насіння каноли зросло до 84%, що майже паралізувало галузь вартістю мільярди доларів. Тепер сценарій змінюється, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops.

Згідно з новою домовленістю, досягнутою прем’єр-міністром Канади Марком Карні та головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні, тариф на китайські електромобілі знижується приблизно до 6,1 відсотка. Крім того, Канада послабить обмеження на імпорт сталі та алюмінію.

Обмежений, але символічний імпорт

Канада дозволить імпортувати до 49 000 китайських електромобілів на рік за зниженими тарифами. До п’ятого року дії угоди цей ліміт зросте до 70 000 автомобілів. За словами Карні, це повернення до рівнів 2023 року — останнього повного року перед введенням жорстких обмежень.

Проте, в абсолютних цифрах це небагато: минулого року канадці купили близько 1,9 мільйона автомобілів. Втім, у сегменті електромобілів вплив може бути відчутнішим, особливо з огляду на привабливі ціни китайських моделей.

Китай іде назустріч фермерам

Зі свого боку Китай до 1 березня знизить мито на канолу з 84 до приблизно 15 процентів. Для канадських фермерів це фактично повернення доступу до одного з ключових ринків збуту.

Поле ріпаку сорту Канола (Джерело: Carscoops)

Цей крок став частиною ширших зусиль із відновлення відносин між Оттавою та Пекіном і став результатом першого за майже десять років візиту канадського прем’єра до Китаю на такому високому рівні.

Автопром — проти, уряд — за

Попри позитивні сигнали для агросектору, угода викликає різку критику з боку автомобільних профспілок і частини політиків. Вони побоюються, що приплив дешевих електромобілів посилить конкуренцію на ринку, який і без того переживає непрості часи. Прем’єр Онтаріо Даг Форд ще до фінальної зустрічі заявив, що виступає проти скасування тарифів. У регіоні побоюються втрати робочих місць та тиску на місцевих виробників.

Інвестиції замість втрат

Марка Карні ці застереження не переконують. За його словами, угода має привести до “значних” китайських інвестицій в автомобільний сектор Канади.“Щоб Канада змогла побудувати власний конкурентоспроможний сектор електромобілів, нам потрібно вчитися в інноваційних партнерів, отримувати доступ до їхніх ланцюгів постачання та збільшувати внутрішній попит”, — наголосив прем’єр.

США залишаються осторонь

Очевидно, що рішення Оттави не викличе захоплення у Вашингтоні. Адміністрація президента США Дональда Трампа, яка дотримується жорсткої лінії щодо китайських електромобілів, навряд чи підтримає такий підхід. Втім, американські фермери, які постраждали від тарифних війн, можуть дивитися на канадсько-китайську угоду лише з заздрістю й бажанням, щоб подібний компроміс з’явився й у США.