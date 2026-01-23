Канадські злодії викрали 8 автівок з автосалону без жодного зайвого звуку: вражаюче відео

Мішенню злочинців став автосалон Lockwood Leasing, що спеціалізується на дорогих і рідкісних автомобілях, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. За даними поліції, операція була добре спланованою та виконаною з холодною точністю.

Пограбування за сценарієм бойовика

Близько 3:35 ранку 11 січня група з приблизно восьми осіб у масках проникла до приміщення автосалону. Потрапивши всередину, вони без зайвих вагань попрямували прямо до сховища з ключами. При цьому на кадрах непомітні жодні з ознак пошуків сховища чи паніки.

За кілька хвилин з дилерського центру виїхали вісім автомобілів, серед яких — Porsche 911 GT3, Porsche 911 Carrera, два BMW M4, Ferrari, а також три Mercedes-Benz, включно з двома флагманськими S580. Усі авто були без номерних знаків, що значно ускладнило б їх подальше відстеження.

Камери були — сигналізації ні

Попри наявність системи відеоспостереження, яка зафіксувала весь процес пограбування, в будівлі не було активної сигналізації. Це означало, що правоохоронці дізналися про злочин уже після того, як злодії зникли разом із машинами. Саме відсутність миттєвого сповіщення дала злочинцям вирішальну перевагу — вони залишили місце події ще до того, як хтось помітив бодай щось підозріле.

Частину авто знайшли, але не всі

За інформацією регіональної поліції Галтона, згодом у районі Великого Торонто було знайдено покинуті Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari та один BMW M4. Невдовзі правоохоронцям вдалося вистежити ще один Porsche 911, що призвело до затримання двох підозрюваних.

Двом 24-річним чоловікам висунули обвинувачення у проникненні зі зломом та навмисному маскуванні особи. Після арешту їх обох відпустили під заставу. Попри успіхи слідства, три автомобілі з викраденої партії все ще перебувають у розшуку.