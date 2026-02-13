Канадці показали власні електромобілі, надруковані на 3D-принтері

Презентація відбулася на Canadian International AutoShow 2026, пише InsideEVs. Новинки — це не серійні моделі, а технологічні платформи, які демонструють потенціал національного автопромислового ланцюга постачання.

До речі Канада знову відкриває двері для дешевих китайських електромобілів

Project Arrow Vector: 650 к.с. і 3D-друкований кузов

Перший концепт — Project Arrow Vector. Він став розвитком шоукара 2023 року, але отримав агресивніший дизайн і потужність 650 к.с. замість попередніх 550.

Шасі сформоване за допомогою алгоритмів штучного інтелекту і надруковане на 3D-принтері з використанням суміші полімерів та алюмінію.

Запас ходу заявлений на рівні 550 км. Також передбачені функції автономного керування Level 3 — це означає можливість руху без рук і без постійного контролю очима в певних умовах.

За словами розробників з Automotive Parts Manufacturers’ Association, Vector — це демонстрація технологій, які можуть бути масштабовані до 2030 року.

Project Arrow Borealis: ставка на автономність Level 5

Другий концепт — Project Arrow Borealis — виглядає ще футуристичніше. Його скелетоподібна конструкція створена з металевого сплаву за технологією 3D-друку. За словами авторів, навіть силова установка може бути виготовлена адитивним методом.

Головна амбіція — автономність Level 5, тобто повністю безпілотний рух без керма й педалей у традиційному розумінні.

Запас ходу у концепті заявлений на фантастичному рівні — до 1 500 км.

Крім того, Borealis оснащений комунікаційною системою, здатною інтегруватися з «розумною» інфраструктурою міст майбутнього.

Також цікаво між США та Канадою майже припинилось транспортне сполучення

Чому це важливо

Проєкт реалізується у співпраці з Ontario Tech University, а над створенням прототипів працювали понад 80 канадських постачальників автокомпонентів.

У контексті недавнього скасування 100% мита на китайські електромобілі Канада фактично заявляє: навіть за умов конкуренції з дешевими імпортними EV країна здатна створювати власні технології.

Vector і Borealis — це не готові серійні автомобілі. Це технологічна декларація. І сигнал, що Північна Америка прагне диверсифікувати електромобільне майбутнє не лише за рахунок США, а й власними силами.