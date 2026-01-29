Карети армійських "швидких" змінили яскравий цивільний колір на сірий матовий

У першій декаді січня машина від волонтерів поповнила автопарк 143-ї окремої механізованої бригади. Цей підрозділ відомий тим що боронив землю під Бахмутом, захищав Ізюм, звільняв Харківщину.

Днями відбулася передача другої машини швидкої медичної допомоги. Карету вже експлуатують медики 20-го армійському корпусу. Її бригади захищали Запоріжжя та Сумщину, а нині тримають оборону на ділянках фронту в Донецькій області.

Машини якого бренду йдуть впритул до передової

В обох випадках армійським медикам перепали машини медичної допомоги, побудовані на шасі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter другого покоління.

Щоправда, про комплектацію медичного салону нічого не сказано. Та й самі машини у повному розмірі на обох відео не показані. Є лише частково вмонтовані у відеоряд сюжети передньої частини машин, з якої і вдалося класифікувати модель.

Тут сіра “фронтова масть”

Про мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter редакція Авто24 розповідала часто, повторюватися не будем. Щоправда, в нинішньому вигляді машини медичної допомоги мають не цивільну барвисту ліврею, притаманну спецтранспорту порятунку людей.

У армійські підрозділи надіслано автомобілі пофарбовані у матовий сірий колір. Таке кольористика допомагає краще ховати спецмашину в складках місцевості серед лісосмуг.

Світлові спецсигнали тут узаконено

Однак на кузові збереглися додаткові світлодіодні (LED) проблискові маячки синього кольору, що надає пріоритетний проїзд на дорогах загального користування. З фото зрозуміло, що тут встановлено два дотаткові комплекти синіх LED-маячків, з яких один на решітці радіатора та один на бампері під фарою.

Зі світлових спецсигналів є ще люстри, вони встановлені на даху карети. Також з фото стає зрозуміло, що армійським медикам передаються машини, адаптовані до експлуатації взимку, про що свідчить зимова гума на колесах.