Законопроект, легализующий в Украине фото- и видео фиксацию нарушений Правил дорожного движения, уже принят Верховной Радой и находится на подписи у Президента. Остается дождаться его опубликования и вступления в силу.

Еще 21 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств" № 5364. Документ регламентирует автоматическую фотосъемку нарушений Правил дорожного движения. В законопроекте прямо сказано, что виновником нарушения, зафиксированного в режиме фото- и видео фиксации, автоматически признается не водитель транспортного средства, а его владелец.

Насколько данная норма соответствует общим принципам права, презумпции невиновности и Конституции Украины, юристам еще предстоит выяснить. Напомним, что прецедент отмены закона с аналогичной смысловой нагрузкой Конституционным судом Украины уже был в 2010 году. Тогда фото-видео фиксация нарушений ПДД и взыскание штрафов на основе этих данных были признаны неконституционными.

Чтобы понять, насколько выгодно государству устанавливать камеры фото-видеофиксации, обратимся к опыту наших ближайших соседей.

Недавно Министерство внутренних дел РФ опубликовало статистику по работе комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2017 году. В конце прошлого года там работало более 9000 стационарных, 3800 передвижных и 656 мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. За 2017 год было выписано 83,2 миллиона постановлений, это 79% всех оформленных постановлений о нарушении ПДД за год. Получается, что каждый комплекс фиксировал в среднем 6183 нарушения.

Читайте также: Показан бюджетний кросовер за $11 тисяч

В Беларуси за 2016 год выписали более одного миллиона «писем счастья». Тогда в стране действовало более 250 стационарных камер, способных измерять скорость автомобиля и несколько десятков камер, фиксирующих проезд на запрещающий сигнал светофора. В среднем каждая камера фиксировала около 3500 нарушений в год. Следует заметить, что минимальный штраф за превышение скорости в Белоруссии эквивалентен 12 долларам, а максимальный – более 120 долларов.

На польских дорогах установлено свыше 400 стационарных датчиков, измеряющих скорость. Да и опыт их применения более продолжителен. Если в 2012-м каждая камера фиксировала около 60 превышений скорости, то в 2013-м этот показатель снизился до 30, а в 2015-м не превышал 20 нарушений в день (то есть 7300 в год). Сейчас количество нарушений значительно меньше. Минимальный штраф за превышение скорости в Польше эквивалентен 13 долларам, максимальный – более 100 долларов.

Если перенести эту статистику на украинские реалии, то получится, что при минимальном штрафе в 255 грн. каждая камера легко сможет приносить более 1 000 000 грн. в год. А если учесть, что штраф за многие нарушения ПДД в Украине сейчас составляет 340 или 510 грн., а дисциплина водителей гораздо ниже, чем в странах, где фото- видео фиксация действует уже несколько лет, то заработок каждой камеры легко перевалит за несколько миллионов гривен.

Читайте также: Можно ли ездить зимой на заднем приводе

Пилотный проект по фото- видео фиксации нарушений ПДД в Украине был запущен летом 2016 года. Тогда Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за шесть часов тестового режима всего на трех камерах фото- видео фиксации было зафиксировано нарушений на сумму штрафов около 3 млн. грн. В том же заявлении идет речь об установке пяти тысяч камер фото- видео фиксации. В связи с принятием нового Закона проект по запуску камер фото- видео фиксации становится вполне реальным. А самое главное - экономически обоснованным.