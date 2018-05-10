Поки що більш схоже на пом'ятий аркуш паперу.

Діставши з анналів історії бренд Lagonda, компанія Aston Martin вирішила йти ва-банк. Весною британці показали неймовірний концепт Vision, а зараз вже “погрожують” не менш розкішним та нетривіальним кросовером.

Команда дизайнерів другого концепта Lagonda стверджує, що з попередником (на фото перший Vision у лівому верхньому куті) кросовер поєднує не лише лінія даху, що плавно перетікає у капот. Поки що нам показують майбутній кросовер лише з одного ракурсу – у три чверті ззаду, але стрімкий силует важко уявити у серійному авто. Можливо, на котромусь з найближчих міжнародних автосалонів англійці покажуть живий концепт.

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До речі, всюдисущі дизайнери Motor1 раніше вже встигли “уявити на папері”, як виглядатиме косовер Lagonda, та їхні потуги здаються надто скутими і буденними, порівняно зі сміливими розчерками художників Лагонди.

Фото: Електричний Lagonda SUV (рендер) / autoexpress.co.uk

Звичайно ж, усю розкіш і вичурність салону, що ми бачили у першому концепті Vision навесні, можна екстраполювати на “номер два”. А ще автовиробник обіцяє 643 км запасу ходу на одному заряді батареї і повний привід.

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