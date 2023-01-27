PT-91 Twardy поки не постачався до України, але нашим танкістам він знайомий. Як таке може бути?

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про те, що Польща додатково посилить Збройні Сили України 60 танками, з яких буде 30 одиниць PT-91 Twardy, 14 Leopard 2 та ще 16 танків інших типів, скоріш за все Т-72М.

Також Матеуш Моравецький зазначив, що до України вже було передано 250 польських танків. Близько двох сотень з них надійшли до України ще у першому півріччі 2022 року.

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PT-91 Twardy (Твердий) – це модернізація радянського Т-72, яка була проведена польськими силами у 90-х роках минулого століття та торкнулась усіх головних компонентів бойової машини. Наразі Військо Польське має 232 одиниці цих машин.

У PT-91 Twardy було значно покращено бронювання шляхом додавання динамічного захисту ERAWA, яка має максимально щільне покриття всього танка. 394 блоки ERAWA покривають передню частину корпусу та вежу, вони розміщені практично без проміжків один до одного. Випробування показали, що блоки ERAWA підвищують захищеність танка на 30-70% залежно від типу боєприпасу.

Замінена була й система управління вогнем – на польській бойовій машині використовується власна система DRAWA із новими прицілами, тепловізійним каналом, лазерним далекоміром та балістичним обчислювачем. Нічні засоби спостереження також отримали командир та водій-механік.

Вага машини зросла до 46 тонн двигун замінили на польський S-12U потужністю 850 к.с. Це дозволило покращити питому потужність. Цей двигун вже має цифровий блок й механік-водій отримує всю інформацію щодо роботи двигуна та трансмісії на контрольно-діагностичній панелі.