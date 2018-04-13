Харківській блогерше Ганні Кривуц, відомої під ніком "danger.ann", ДФС виписала штраф у розмірі 1,75 мільйона гривень. Раніше поліція неодноразово намагалася притягнути її до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

Про це на своїй сторінці повідомила екс-патрульна Ляна Теремкова. «Хочу особисто тебе привітати з тим, що ти стала «мільйонером». Ти довго до цього йшла. Вітаю і бажаю тобі найти хорошого адвоката», пише колишній співробітник поліції, звертаючись до Ганни Кривуц.

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Згідно з опублікованим колишнім співробітником поліції документом, Анну Кривуц визнали винною в порушенні правил, передбачених статтею 485 МК України ("протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів"). У зв'язку з цим ДФС наклала на дівчину штраф у розмірі 300% невиплаченої суми, найближчим часом їй повинні направити копію відповідної постанови.

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Зазначимо, що раніше патрульні не раз намагалися притягнути блогершу до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Так, за словами Теремковой, на водія тричі оформляли адмінпротоколи за статтею 130 Купап (керування транспортним засобом у стані сп'яніння"), у відповідь на що "danger.ann" подала скаргу у прокуратуру. На своїй сторінці в Instagram дівчина не заперечує, що регулярно відмовляється проходити тест на вміст алкоголю.