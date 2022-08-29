Фінський виробник шини Nokian Tyres шукає покупців на завод у російському Всеволзьку. Вже з'явилось кілька кандидатів.

Як повідомляє "Коммерсант" з посиланням на інсайдерів, серед ймовірних претендентів є нафтова компанія "Татнафта" та корпорація AEON мільярдера Романа Троценка.

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З січня по червень 2022 року на завод у Всеволзьку припало 73 відсотки всього виробництва Nokian для легкових автомобілів, а 2021-го — 80 відсотків. Щорічно підприємство випускало близько 17 мільйонів покришок, які експортувалися до Європи та США.

Проте з 10 липня експорт шин неможливий, і тепер фіни активно збільшують виробничі темпи на батьківщині та Північній Америці. Втрати на російському бізнесі оцінюються приблизно 300 мільйонів євро — стільки ж компанія вклала в завод з 2014 по 2021 рік. Вартість заводу складає близько 400 мільйонів євро, але компанія буде змушена зробити покупцям знижку, вважають експерти.