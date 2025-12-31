Kia незабаром оновить EV5: які покращення отримає кросовер

EV5 дебютував у Китаї наприкінці 2023 року, у 2024-му вийшов на ринки Австралії, Бразилії та низки інших країн, а до Європи дістався лише восени минулого року. Втім, конкуренція в сегменті електричних кросоверів настільки жорстка, що чекати традиційні 4–5 років до рестайлінгу Kia не стала.

Офіційне підтвердження від Kia

Про майбутні зміни розповів генеральний менеджер з планування продуктів Kia Australia Роланд Ріверо. За його словами, оновлення включатиме як дизайнерські правки, так і технологічні доопрацювання. “Так, будуть деякі косметичні зміни, і будуть деякі технологі”, — зазначив він у коментарі виданню Drive. Деталі поки не розкриваються, однак напрямок розвитку моделі вже доволі очевидний.

Заряджання — головне слабке місце EV5

Однією з ключових причин фейсліфтингу стала технічна відсталість EV5 від прямих конкурентів. Кросовер побудований на 400-вольтовій платформі N3 eK, тоді як флагманські електромобілі Hyundai та Kia використовують 800-вольтову архітектуру E-GMP. У нинішньому вигляді EV5 підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 140 кВт, що дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% за приблизно 38 хвилин.

Для класу це вже не рекордний показник — Tesla Model Y та BYD Sealion 7 заряджаються швидше, а Hyundai Ioniq 5 і Kia EV6 взагалі перебувають в іншій лізі. Навряд чи рестайлінг принесе перехід на 800 В, але оптимізація заряджання, програмні оновлення та підвищення ефективності виглядають цілком реалістичними.

Питання запасу ходу та ефективності

Ще одна зона для вдосконалення — енергоефективність. У нинішньому вигляді EV5 поступається конкурентам за реальним запасом ходу, особливо у версіях із повним приводом. Kia може досягти покращень шляхом оновлених батарей, змін у програмному керуванні або доопрацьованої аеродинаміки. Навіть помірне збільшення дальності ходу стало б важливим аргументом у боротьбі з Tesla та BYD.

Натяк на новий салон від концепту Weekender

Можливі зміни інтер’єру вже частково підказав концепт Kia EV5 Weekender, представлений нещодавно. Хоча він мав позашляховий характер, найбільш радикальні зміни торкнулися саме салону. Концепт відмовився від знайомої подвійної панелі приладів і мультимедіа на користь єдиного широкого дисплея, що поєднує екран інформаційно-розважальної системи та дисплей для пасажира.

Перед водієм залишилася лише компактна цифрова панель приладів. Також Weekender отримав нове кермо та іншу архітектуру центральної консолі, без нестандартних рішень, які викликали неоднозначні відгуки у серійного EV5.

Можлива поява “позашляхової” версії

Окремий інтерес викликає можливість розширення лінійки. Концепт Weekender може натякати на більш «міцну» або outdoor-версію EV5, орієнтовану на активний відпочинок. Якщо Kia справді додасть таку модифікацію після фейсліфтингу, це дозволить моделі виділитися на фоні типових міських електрокросоверів.