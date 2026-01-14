Kia показала цікавий універсал K4, який незабаром продаватиметься в Європі: фото

K4 Sportswagon став третьою версією моделі після хетчбека та седана й одразу чітко показує свою орієнтацію на європейські смаки. Тут немає спроб замаскувати універсал під кросовер, радше навпаки, Kia підкреслює класичну форму. Як пише Carscoops, універсал на 15 мм коротший за седан, але при цьому на 265 мм довший за хетчбек, хоча колісна база у всіх версій однакова — 2720 мм, що забезпечує гідний простір для пасажирів ззаду.

Фірмовий стиль Opposites United виглядає тут найбільш органічно. Чітка світлова графіка, акуратна задня частина й приховані ручки задніх дверей створюють відчуття сучасності. У виконанні GT-Line додаються затемнені елементи та агресивніші бампери, що робить універсал майже спортивним на вигляд.

Практичність без ілюзій і маркетингових прикрас

Kia не обіцяє рекордів, але чесно говорить про можливості. Об’єм багажника зі складеними сидіннями становить 604 літри, що на 166 літрів більше, ніж у хетчбека, але трохи менше за VW Golf Estate (611 л) та Skoda Octavia (640 л). До слова, навіть попередній Ceed Sportswagon був місткішим — 625 л. Втім, для щоденного використання, подорожей і сімейних потреб цього простору більш ніж достатньо — особливо з огляду на компактні зовнішні габарити.

Салон

Всередині K4 Sportswagon повністю повторює хетчбек і седан. Перед водієм розташований панорамний дисплей, що поєднує цифрову панель приладів та мультимедійну систему. Серед опцій:

бездротові Apple CarPlay та Android Auto,

цифровий ключ,

вбудовані стримінгові сервіси,

сучасна графіка та швидка реакція інтерфейсу.

Двигуни: перевірена класика з електрифікацією

Під капотом — знайомі, але добре відомі силові агрегати, орієнтовані на європейський ринок:

1.0 T-GDI на 115 к.с. + 6-ступенева механіка, або той самий мотор у виконанні м’якого гібрида та опційною 7-ступеневою DCT;

1.6 T-GDI потужністю 150 або 180 к.с., лише в парі з DCT;

поява повноцінного гібрида підтверджена, але така версія з’явиться пізніше.

Мексиканське виробництво й американське питання

Kia виробляє K4 Sportswagon у Мексиці, але модель вже офіційно підтверджена для ринку Європи, а старт продажів запланований на кінець року. Водночас у Kia America поки не коментують можливий вихід універсала на американський ринок. І хоча попит там давно змістився в бік SUV, такий стильний і практичний універсал міг би стати приємною альтернативою для тих, хто не хоче кросовер.