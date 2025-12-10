Kia представила нову генерацію кросовера Seltos — "молодшого брата" Sportage: фото, відео

Зовнішність Seltos суттєво змінилася: передня частина тепер виглядає витонченіше й сучасніше завдяки вертикальним розділеним фарам і ширшій решітці радіатора. Основні світлові модулі інтегровані у верхній сегмент, доповнений оновленою захисною пластиною Satin Silver.

Профіль має схожість з електричним EV5, включаючи приховані ручки дверей та масивне пластикове облицювання. Плавна лінія даху і нова діагональна складка на задніх дверях додають моделі стрімкості. Ззаду кросовер отримав видовжений спойлер і нову світлотехніку, що простягається на всю ширину.

До палітри також додали три нових кольори: Iceberg Green, Gravity Gray та Matte Magma Red. Розміри виросли суттєво. Новий Seltos досяг 4430 мм у довжину, 1830 мм у ширину та 1600 мм у висоту, з колісною базою 2690 мм. Це помітний приріст порівняно з попередником, а розрив із європейським Sportage тепер значно менший, хоча Seltos все ж залишається компактнішим за старшого “брата”.

Усередині Seltos став технологічнішим. Інтер'єр виконаний у стилі електричних моделей Kia, з подвійним 12,3-дюймовим екраном та окремим сенсорним блоком керування кліматом. До списку оснащення входять оновлення “по повітрю”, панорамний дах, проєкційний дисплей, аудіосистеми Bose або Harman Kardon, а також 64-кольорове атмосферне підсвічування. Крім того, модель отримала широкий комплекс систем допомоги водієві.

Збільшені габарити позитивно вплинули на простір в салоні та багажнику, який тепер вміщує 536 літрів завдяки новій дворівневій підлозі. В основі другого покоління лежить платформа K3, знайома по Kia Niro та K4. Автовиробник каже, що інженери суттєво покращили жорсткість кузова, шумоізоляцію та керованість.

На старті для моделі доступні два бензинові двигуни: 2,0-літровий атмосферний на 147 к.с. та 1,6-літровий турбомотор потужністю 178 або 190 к.с. залежно від ринку. Коробки передач — механіка, семиступеневий “робот” із подвійним зчепленням або восьмиступеневий “класичний” автомат. Повний привід доступний у поєднанні з багатоважільною задньою підвіскою та режимами руху для снігу, бруду та піску.

У 2026 році Seltos вперше отримає гібридну версію. Kia вже підтвердила, що силовий агрегат матиме покращену ефективність, функцію V2L і нову систему рекуперації, однак точні характеристики поки не розголошуються. Виробництво другого покоління розпочнеться до кінця року. Першим новинку отримає індійський ринок, після чого модель поступово вийде в Кореї, Китаї, Північній Америці та Європі.