Kia представила свій найменший електрокросовер EV2 з чудернацьким квадратним дизайном: фото

Зовнішність EV2 сформована чіткими геометричними лініями та майже вертикальними поверхнями. Автомобіль отримав квадратний силует, що різко контрастує з більш округлими формами більшості сучасних електрокросоверів. Уже з моменту дебюту модель доступна у візуально агресивнішій комплектації GT-Line, зазначає Motor1.

Вона відрізняється зміненими бамперами, більшими колісними дисками та декоративними акцентами. Особливістю дизайну EV2 стали задні ліхтарі, розміщені в нижніх кутах кузова, а також вертикально орієнтована передня оптика з розділеними елементами.

Практичний інтер’єр з фізичними елементами керування

Інтер’єр Kia EV2 виконаний у стриманому стилі з акцентом на зручність користування. Попри цифрову архітектуру, в салоні збережено фізичні кнопки та регулятори для керування кліматом і мультимедіа. Перед водієм розміщено 12,3-дюймову цифрову панель приладів, а поруч — 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

Окремо також встановлено 5,3-дюймовий дисплей для налаштування клімат-контролю. Залежно від комплектації, автомобіль оснащується бездротовою зарядкою смартфонів, аудіосистемою Harman Kardon, портами USB-C підвищеної потужності та підтримкою оновлень “по повітрю”.

Компактні розміри та функціональний багажник

Загальна довжина Kia EV2 становить 4060 мм. Попри компактні габарити, модель пропонує декілька варіантів компонування заднього ряду — на два або три місця. Об’єм багажника сягає 403 літрів у чотиримісній конфігурації та 362 літри у п’ятимісній. Додатково передбачено невеликий передній багажний відсік об’ємом 15 літрів.

Два варіанти батарей і передній привід

Kia EV2 побудований на платформі E-GMP та пропонується з двома варіантами акумуляторів: 42,2 кВт-год із запасом ходу до 317 км за циклом WLTP, або 61 кВт-год із запасом ходу до 448 кілометрів. Усі версії оснащуються переднім приводом. Потужність електромотора залежить від версії батареї: 144 к.с. у базовій модифікації та 134 к.с. у версії з більшим запасом ходу. Максимальна швидкість обмежена на рівні 159 км/год.

Заряджання та двонаправлені функції

EV2 використовує 400-вольтову електричну архітектуру. Швидка зарядка постійним струмом дозволяє поповнити заряд з 10 до 80% за 29–30 хвилин залежно від батареї. Модель підтримує функції V2L для живлення зовнішніх пристроїв, а також V2G, що дає змогу повертати електроенергію назад у мережу.

Виробництво та ринкові перспективи

Виробництво Kia EV2 буде налагоджене на заводі в Жиліні (Словаччина). Версія зі стандартним акумулятором піде у серію першою, тоді як модифікації з більшою батареєю та комплектація GT-Line з’являться пізніше у 2026 році. На ринку EV2 доведеться конкурувати з такими моделями, як Renault 4, Volkswagen ID.Cross, Peugeot E-2008 та Ford Puma Gen-E у ціновому сегменті до 30 000 євро.