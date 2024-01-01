Kia Sportage 2026 змінився зовні та подорожчав

Оновлений Kia Sportage дебютував на минулорічному автосалоні в Лос-Анджелесі. Тепер компанія оголосила вартість моделі 2026 модельного року, яка починатиметься в США від 28 690 доларів. Попри це, вартість гібридних версій оголосять пізніше, пише Carscoops.

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Оновлений кросовер можна впізнати за новою передньою частиною з широкою решіткою радіатора та вертикальними фарами. Задня частина отримала оновлений бампер та інакші ліхтарі, а також нові легкосплавні диски розміром від 17 до 19 дюймів.

В салоні з'явилася обтічна приладова панель та окрема комбінація дисплеїв з діагоналлю в 12,3 дюйма кожен. Також Sportage отримав нове двоспицеве кермо. Перелік оснащення базової версії комплектація Sportage LX включає тканинні сидіння, шкіряне кермо, кондиціонер та аудіосистему з шістьма динаміками.

Покупці також знайдуть безліч систем допомоги водієві, включаючи інтелектуальний круїз-контроль з функцією Stop and Go, систему запобігання лобовим зіткненням, систему керування дальнім світлом та систему утримання смуги руху з попередженням про виїзд зі смуги руху.

Середня комплектація SX Prestige вартістю 36 290 доларів додає передні сидіння з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією та оббивкою SynTex. Крім того, до вищезгаданих опцій додається підігрів керма, панорамний дах, аудіосистема Harman Kardon та двозонний клімат-контроль. Перелік систем допомоги поповнився технологією моніторингу сліпих зон та камерами кругового огляду.

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Флагманські версії Sportage X-Line AWD й Sportage X-Pro Prestige AWD за 32 990 й 35 590 доларів відповідно відрізняються унікальними позашляховими акцентами. Усі версії оснащені 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном на 190 к.с. й 241 Нм крутного моменту, що працює в парі з восьмиступеневою АКПП та опційною системою повного приводу.