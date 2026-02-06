Kia відмовляється від плагін-гібридного Niro: в чому причина такого рішення

Попри те, що Niro від початку пропонувався з усіма популярними типами силових агрегатів, саме PHEV завжди залишався нішевим варіантом. Для ентузіастів він виглядав найбільш універсальним, але масового покупця так і не знайшов.

У 2025 році Kia продала 31 182 автомобілі Niro, що зробило модель однією з найменш популярних у лінійці бренду, не рахуючи суто електричних EV6 та EV9. Окрему статистику за типами силових установок компанія не публікує, однак PHEV, за оцінками, займав лише незначну частку від загального обсягу, зазначає Auto24, посилаючись на Carscoops.

Втрата пільг і невдале позиціонування

Час для згортання версії обрано не випадково. Niro PHEV імпортується в США з Південної Кореї, тому ще у 2024 році він втратив право на федеральну податкову пільгу для електрифікованих авто в розмірі 7 500 доларів. Додатково на модель поширюються імпортні тарифи, запроваджені адміністарцією Трампа.

Цінник лише погіршив ситуацію. Початкова ціна Niro PHEV становила близько 36 000 доларів, що майже на 7 000 доларів дорожче за звичайний Niro Hybrid і лише приблизно на 5 000 доларів дешевше за повністю електричний Niro EV. Без податкових стимулів така “золота середина” стала складною для виправдання.

Хороша ідея, але не для ринку

Під час перших тестів у 2023 році Niro PHEV отримував позитивні відгуки за комфортну керованість, економність та можливість рухатися на чистій електротязі. Водій міг обирати між електричним режимом, роботою лише бензинового двигуна або комбінованим варіантом. Втім, ринок зробив свій вибір. Для більшості покупців простіший і дешевший гібрид виявився достатнім, а ті, хто хотів більше електрики, частіше дивилися в бік повноцінного електромобіля.

Що далі для Niro

Для американських покупців хороша новина полягає в тому, що звичайний Niro Hybrid й надалі пропонуватиме одне з кращих співвідношень ціни, витрат пального та практичності у своєму класі. Повністю електричний Niro EV також продовжить кар’єру як альтернатива для тих, хто готовий повністю перейти на електротягу.