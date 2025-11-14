Кінець "сірому" імпорту авто з Китаю: влада ввела суттєві обмеження з експорту

Як повідомляє Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM), документ №2025 648, опублікований 11 листопада, встановлює нові вимоги до експорту автомобілів. Від 1 січня 2026 року машини, зареєстровані в Китаї менше 180 днів, не зможуть отримати експортну ліцензію. А в Україні того ж дня набирає чинності норма про відновлення податку на додану вартість (ПДВ) для електромобілів — 20%, повідомляє Auto24.

До теми уряд відхилив продовження пільг на електромобілі

Китай: вивіз лише «вживаних»

Нові правила MOFCOM прямо забороняють продаж за кордон автомобілів, що були зареєстровані менш ніж 180 днів. Щоб отримати дозвіл, експортер має надати “After-sales Maintenance Service Confirmation Letter” — офіційне підтвердження від виробника з даними про країну експорту, VIN та сервісні центри. Без цього документа ліцензію не видадуть.

Це означає, що фактично всі нові авто (електромобілі, гібриди та бензинові) з китайських заводів уже не зможуть потрапити на зовнішні ринки без офіційного дистриб'ютора — лише вживані або ті, що стояли на обліку понад пів року.

В Україні таким чином завозили більшість китайських авто, які зараз є лідерами ринку – BYD, ZEEKR, китайські версії Honda, Volkswagen тощо. Лише кілька китайських брендів авто мають офіційних дистрибʼюторів в Україні, які можуть видавати такі ліцензії – це MG, Maxus, Geely, Chery, Changan, Haval, JAC. Також ліцензію має один з імпортерів ZEEKR та AVATR, хоча в Україні машини цих брендів привозять кілька десятків компаній.

Україна: кінець «пільгової ери»

Паралельно з китайськими змінами, в Україні з 1 січня 2026 року відновлюється 20% ПДВ на імпорт електромобілів. Ця норма передбачена Податковим кодексом і була тимчасово введена з метою стимулювання розвитку електромобільного ринку.

Пільга діяла з 2018 року й дала потужний ефект — кількість електромобілів в Україні зросла у десятки разів. Тепер же їхня ціна автоматично збільшиться щонайменше на п’яту частину.

Що це означає для українських покупців

Після 1 січня 2026 року купівля нового неофіційного електромобіля з Китаю стане майже неможливою або суттєво дорожчою. Одночасно зростуть і ціни на вживані авто, адже попит на них підвищиться. Щоправда, українські імпортери китайських авто зараз везуть кілька тисяч цих машин, тому деякий час дефіциту на них не буде.

Якщо ж ви планували придбати нову електричку, гібрид чи бензинову модель китайського виробництва — час зробити це зараз або на початку 2026 року. Після цього деякі авто зникнуть з ринку, а інші будуть доступні лише вживаними. Водночас українці не зможуть купувати нові автомобілі з Китаю – їм доведеться чекати пів року, поки вони стануть вживаними.