Автокомпанія з Саудівської Аравії готує електрокросовер, який ламає всі шаблони

Головною візуальною особливістю Ceer є гігантське клиноподібне лобове скло. Постачальником виступає компанія Isoclima, а сам виробник уже заявив, що це буде найбільше лобове скло у світі, пише Carscoops. Точних розмірів поки не називають, але масштаб добре помітний навіть на тестових прототипах.

Скло отримало інфрачервоне відбивне потрійне срібне покриття, яке зменшує нагрів салону — критично важлива річ для автомобіля, створеного в умовах саудівського клімату. Також передбачено акустичний шар для кращої шумоізоляції та широку кольорову смугу у верхній частині, що працює як вбудований сонцезахисний козирок.

“Двері-метелики” і трикутні арки

Якщо абстрагуватися від скла, дизайн стає ще дивнішим. Кросовер має трикутні колісні арки, двері у стилі “крил чайки” зі скляними панелями та масивні бокові пороги з чорним облицюванням. Світлотехніка вузька й різка, а замість традиційних дзеркал, імовірно, використовуються цифрові камери. Задня частина також максимально кутаста, з нестандартною кришкою багажника та нішею для номерного знака, що виглядає як окрема полиця.

Молодий бренд із великими амбіціями

Про саму модель поки відомо небагато, але історія бренду Ceer вже доволі показова. Компанію заснували у 2022 році за ініціативи кронпринца Мохаммеда бін Салмана за фінансової підтримки Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Ceer планує проєктувати, виробляти та продавати седани й кросовери для ринків Близького Сходу та Північної Африки, поступово формуючи власну автомобільну індустрію країни.

Партнери: Foxconn, BMW, Hyundai та Rimac

Ceer створена як спільне підприємство з Foxconn, який відповідає за електричну архітектуру. Спочатку компанія заявляла про ліцензування компонентних технологій у BMW, а старт виробництва планувався на 2025 рік. Однак, ці терміни вже зсунулися. Наразі Ceer будує завод в Економічному місті короля Абдалли та уклала угоду з Hyundai на постачання електроприводів — модульних систем, що поєднують мотор, інвертор і редуктор. Окремо варто згадати свіжу домовленість із Rimac Technologies.

Вона стосується високопродуктивних силових установок, що натякає на можливі спортивні версії або топові модифікації, хоча деталі поки що тримають у секреті. Очікується, що клиноподібний електрокросовер Ceer дебютує пізніше цього року. І навіть якщо серійна версія втратить частину екстравагантних рішень, уже зараз зрозуміло — це буде один із найбільш нетипових SUV на ринку.