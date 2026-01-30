Škoda готує ґрунт для нового Karoq — ставка на ДВЗ ще не зіграна

Škoda Karoq з’явився на ринку у 2017 році й за цей час став одним з бестселерів модельного ряду бренду. Лише у Великій Британії було продано понад 100 тисяч таких кросоверів, а глобально модель довгий час утримувала позиції серед бестселерів, поступаючись лише Octavia та Fabia, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Autocar.

Втім, вік дається взнаки. Якщо у 2024 році Karoq очолював внутрішні продажі Škoda у Британії з показником майже 14 650 автомобілів, то згодом попит просів до трохи більше ніж 10 тисяч одиниць, що відкинуло модель на шосту сходинку. Саме це й підштовхнуло розмови про майбутнє кросовера.

“Друге покоління має сенс”

В інтерв’ю Autocar керівник відділу маркетингу Škoda Мартін Ян прямо визнав, що поява нового Karoq виглядає логічною. За його словами, бренд має намір і надалі пропонувати повну лінійку автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння паралельно з електромобілями. “Ми залишатимемо ці моделі на ринку доти, доки клієнти їх хочуть, доки це дозволено законом і доки це фінансово виправдано”, — пояснив Ян. Він також додав, що друге покоління Karoq “безумовно має сенс”, але остаточне рішення напряму залежить від політики Євросоюзу щодо викидів CO₂.

ЄС, 2035-й і гра на час

Наразі чинні правила передбачають фактичну заборону продажу нових автомобілів із ДВЗ у ЄС з 2035 року. Проте в Škoda не виключають можливого пом’якшення цих норм. Саме тому компанія не поспішає.

План автовиробника полягає в тому, щоб “чекати якомога довше”. Не виключено, що нинішній Karoq отримає ще одне оновлення, яке дозволить продовжити його життєвий цикл, перш ніж бренд інвестує у повністю нове покоління.

MQB і гібриди — логічний шлях

Якщо новий Karoq таки отримає зелене світло, він базуватиметься на доопрацьованій платформі MQB — тій самій, що використовується на більшості моделей Volkswagen Group, включно з Kodiaq. За словами представників Škoda, ця архітектура досі залишається однією з найкращих для автомобілів із ДВЗ. “Платформа MQB все ще фантастична, і я не бачу конкурентів, які запропонували б щось краще для світу ДВЗ”, — підсумував Мартін Ян.

Очікується, що кросовер отримає сучасні гібридні силові установки. Йдеться насамперед про повний гібрид, який найближчим часом дебютує на новому Volkswagen T-Roc. Технічний директор Škoda Йоганнес Нефт уже підтвердив, що Octavia отримає як повногібридні, так і плагін-гібридні версії, а менші моделі — Fabia та Kamiq, також можуть піти цим шляхом. Логічно припустити, що Karoq не стане винятком.

ДВЗ ще рано списувати

У Škoda наголошують: інвестиції у двигуни внутрішнього згоряння напряму залежатимуть від того, як змінюватиметься законодавство до 2035 року. Але поки клієнти активно купують такі автомобілі, бренд не бачить причин різко згортати цей напрям.