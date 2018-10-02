15:35, 2 жовтня

Прототип VISION RS створює уявлення про майбутні моделі, а кросовер KODIAQ RS – нову концепцію спортивних позашляховиків.

ŠKODA VISION RS

Концептуальний ŠKODA VISION RS, розроблений чеською дизайнерською студію бренду, показує, як будуть виглядати спортивні моделі бренди у найближчому майбутньому.

Фото: Концепт ŠKODA VISION RS / Авто 24

Електричний спорткар ŠKODA VISION RS отримав емоційний дизайн. Його чіткі форми надають динамічності та спортивності.



Фото: Інтер’єр ŠKODA VISION RS / ŠKODA

Всередині – спортивний та легкий інтер'єр автомобіля з “плаваючими” сидіннями, кришталевими елементами, яскравими і чіткими лініями. Спортивний характер ŠKODA VISION RS підкреслять технічною складовою.

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ŠKODA продовжує демонструвати інноваційність розвитку і фактично стає автомобілем для динамічних, просунутих розвинених споживачів, які цікавляться новими технологіями.

Подовжена приладова панель з карбоновими елементами підкреслює симетричні контури решітки радіатора ŠKODA. Внутрішнє оформлення VISION RS складається з спеціально вирізаного кришталю ручної роботи від чеського виробника скла “Lasvit”. Панель приладів має характерний дизайн для RS з підсвічуванням і сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи.

Фото: ŠKODA VISION RS / ŠKODA

Центральна консоль VISION RS, а також каркас перемикача DSG повністю виконані з вуглепластику. Цей високотехнологічний матеріал також використовується для декоративних елементів, дверних панелей і сидінь, що надає інтер'єру спортивний характер. На додаток до спортивної зовнішності, екологічність є ще одним ключовим елементом ŠKODA VISION RS. Автомобіль виконаний з екологічно чистих матеріалів, кришталю і вуглепластика. Останній складається з 100% переробленого поліестеру, а оббивка сидінь зі штучної замші Alcantara.

ŠKODA KODIAQ RS

Фото: ŠKODA KODIAQ RS / Авто 24

Чи може мати позашляховик спортивний характер? А чому б і ні? Серійний ŠKODA KODIAQ RS має найпотужніший дизельний двигун в історії ŠKODA (176 кВт, 240 к.с.), а також повнопривідну адаптивну підвіску. Це наділяє позашляховик рисами спорткарів. І це не пусті слова – на знаменитій “Північній петлі” Нюрбугрингу він показав найкращий час для позашляховиків – 9:29,84 хвилини.

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Зовні заряджений KODIAQ RS відрізняється світлодіодними фарами з кристалічним ефектом, які входять в стандартну комплектацію та характерним обвісом кузова. Для новинки також буде доступний новий колір Race Blue.

Фото: Салон ŠKODA KODIAQ RS / ŠKODA

Серед стандартного обладнання ŠKODA KODIAQ RS – віртуальна панель з індивідуальним налаштуванням в карбоновому оформленні. На дисплеї панелі приладів з’явився варіант Sport – в ньому лічильник оборотів двигуна та спідометр відображені в центрі.

KODIAQ RS – перша в історії модель ŠKODA, де застосована звукова система Dynamic Sound Boost. Вона опрацьовує дані бортового комп'ютера автомобіля й регулює звук двигуна в залежності від обраного режиму руху. В результаті водій отримує величезне задоволення від звуку працюючого двигуна і, додатково, інформацію про його режим роботи.

Фото: ŠKODA KODIAQ RS / ŠKODA

ŠKODA KAROQ SCOUT та SPORTLINE

Молодший позашляшовик ŠKODA KAROQ отрмав версію SPORTLINE – у неї тепер новий турбодвигун об’ємом 2.0 TSI (140 кВт / 190 л.с.), спортивні сидіння та чорні елементи дизайну. Всього ж новинка отримає вибір з двох дизельних та двох бензинових двигунів потужністю від 150 до 190 к.с.

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Ще одна версія ŠKODA KAROQ SCOUT – буде випускатися лише з повним приводом. Цей “любитель пригод” виділяється пластиковими накладками для захисту кузова, хромованими елементами кузова. В салоні – темний рояльний лак, вставки з темного дерева та контрастна стрічка.

ŠKODA OCTAVIA G-TEC



Фото: Газовий гібрид ŠKODA OCTAVIA G-TEC / Авто 24

Добра знайома українцям ŠKODA OCTAVIA представлена у Парижі в версії G-TEC. Машина обладнана новим двигуном об’ємом 1.5 літри TSI (96 кВт / 130 к.с.), що працює на природньому газі. Запас ходу на цьому паливі становить 480 км, який досягається завдяки трьом газовим балонам та невеличкому бензиновому баку. OCTAVIA G-TEC раніше за інші нові моделі ŠKODA потрапить на український ринок.

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