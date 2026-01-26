Коломийський суд дав умовний термін за підроблену медичну довідку для водійських прав

У Коломиї Івано-Франківської області суд визнав винним громадянина, який намагався скласти практичний іспит на категорію C, використовуючи підроблену медичну довідку. Про це повідомляє ГСЦ МВС.

Під час перевірки документів у сервісному центрі МВС було встановлено, що довідка не відповідає встановленим вимогам. У наданні послуги чоловіку відмовили, а інформацію передали правоохоронним органам.

Коломийський міськрайонний суд кваліфікував дії обвинуваченого за частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 1 року і 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

У сервісних центрах МВС наголошують, що медична довідка є обов’язковим документом для складання теоретичного та практичного іспитів, оскільки підтверджує придатність особи до безпечного керування транспортом. Використання підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність.