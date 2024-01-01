Коли потрібно включати вказівники поворотів: пояснення від поліції

Патрульна поліція Київської області щодня виявляє водіїв, що нехтують ПДР та не подають сигнали світловим покажчиком повороту відповідного напрямку перед початком чи зміни напрямку руху.

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За порушення правил користування вказівниками поворотів на керманичів виписують постанови ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП. Сума штрафу – 510 грн.

Подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку потрібно:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Подавати сигнал покажчиками повороту належить завчасно до початку маневру, але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення.