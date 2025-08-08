Укр
Ру

Коли треба вмикати покажчик повороту: роз’яснення від поліції

Правила дорожнього рух містять вичерпний перелік випадків коли потрібно вмикати показники повороту. Окрім того чітко вказано відстань на якій це потрібно робити.
Коли треба вмикати поворотники: роз’яснення від поліції - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Коли треба вмикати поворотник

Євген Гудущан
logo8 серпня, 12:00
logo0
logo0 хв

Попереджувальні сигнали звертають увагу на транспортний засіб, виділяють його в потоці та попереджають про наміри зміни руху, повідомляють у патрульній поліції Києва.

Читайте також: Поліція знову оштрафувала автовласника за червоні "поворотники" на його авто

Згідно з п. 9.2 ПДР України, водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту у випадках:

  • перед початком руху;
  • зупинки;
  • повороту або розвороту;
  • зміни смуги.

Подавати сигнал покажчиками повороту треба до початку маневру:

  • у населених пунктах — за 50–100 м;
  • поза населених пунктів — 150–200 м.

Порушення правил користування покажчиками поворотів на територіях України передбачає штраф у розмірі 510 гривень згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

#Автомобілісту #Поради