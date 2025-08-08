Коли треба вмикати покажчик повороту: роз’яснення від поліції

ФОТО: freepik.com|
Коли треба вмикати поворотник
Попереджувальні сигнали звертають увагу на транспортний засіб, виділяють його в потоці та попереджають про наміри зміни руху, повідомляють у патрульній поліції Києва.
Згідно з п. 9.2 ПДР України, водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту у випадках:
- перед початком руху;
- зупинки;
- повороту або розвороту;
- зміни смуги.
Подавати сигнал покажчиками повороту треба до початку маневру:
- у населених пунктах — за 50–100 м;
- поза населених пунктів — 150–200 м.
Порушення правил користування покажчиками поворотів на територіях України передбачає штраф у розмірі 510 гривень згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.