Розмитнення автомобілів досі лишається "паперовою" процедурою, яка не зручна для користувачів і має великі корупційні можливості. Змінитись ця ситуація може до кінця поточного року.

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів коли розмитнення через "Дію" стане можливим.

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За словами чиновника очікується, що розмитнювати автомобілі самостійно за допомогою сервісу "Дія" можна буде не раніше ніж наприкінці 2022 року.