Кому дістався Volkswagen Tiguan з кемпером на причепі: як у Шацьку ділили допомогу

Машини підбиралися норвезькими волонтерами за запитами фахівців військових підрозділів.

Як йдеться у повідомлені Шацької селищної територіальної громади, разом з автомобілями норвезькі друзі доставили гуманітарну допомогу.

Як у Шацьку “кроїли” допомогу

Попередньо транспортний транш та вантаж громада розподілила між військовими частинами, представників яких заздалегідь запросили на зустріч. Про власні потреби також не забули, але назвати це зловживанням ніяк не можна.

Автомобілі не нові, але перед відправленням в Україну їх підготували до роботи в екстремальних фронтових навантаженнях. Фото: Шацька громада

Автомобілі тримали:

225-й окремий штурмовий полк

Н-ський мотопіхотний батальйон

43-я ОМБР

127-а ОМБР

108-й-загін ТРО

Про власні потреби також подбали

Доставленою гуманітарною допомогою актив Шацької громади розпорядився на власний розсуд. Усі доставлені речі прозоро розділили між сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З отриманої партії машин громада лишила собі два автомобілі. Фото: Шацька громада

​​

Залишену "для себе" техніку громада адресно закріпила за земляками. Рішення вважається виправданим, оскільки запит на такі машини також був.

Хто став володарем двох машин

Hyundai Santa FE – отримав Сергій Галух з села Пульмо, військовослужбовець 5-ї штурмової бригади;

Volkswagen Tiguan – отримав Юрій Музичук з селища Шацьк, військовослужбовець 15-го прикордонного загону "Сталевий кордон".

Рішення щодо "своїх не забувати" громада зустріла дуже схвально. Приємним бонус земляцтву стало те, що машину на урочистостях вручили матері прикордонника Юрія Музичука, з рук якої син з друзями потім отримає машину.

За словами пані Надії, її син служить у прикордонних військах з 2012 року, зараз перебуває на бойових позиціях Сумського напрямку. Такому автомобілю його підрозділ буде дуже радий – Tiguan стане гарним сюрпризом прикордонному загону.

Як зреагували на розподіл норвежці

Норвезькі волонтери доставили автомобілі різних марок і типів. В колоні прибули позашляхові легкові машини, мікроавтобус, і навіть кемпер, який прийшов на буксирному фаркопі 170-сильного Volkswagen Tiguan.

Куди й кому та в якій кількості надійде техніка, вони знали, бо підбирали машини під конкретні потреби військових. Отож і вручали машини українським воїнам особисто.

Знаковою подією для гостей-волонтерів стала можливість передати автомобіль для прикордонників через матір воїна Надію Музиченко.

Норвезькі волонтери з комуни Грімстад знали про кожного отримувача техніки й дома вони про це відзвітують. Шацька громада

Громада комуни усі автомобілі відремонтувала, провела сервісне обслуговування. Окрім цього, вся техніка отримала ліврею з матової темно-зеленої фарби. Такий підхід свідчить про ретельну підготовку норвежців.

Як повідомили у своєму відесюжеті наші колеги з ТК "Суспільне Волинь" (див. відео внизу), для керівника волонтерської групи Ріти Байлон Андерсон це вже 25-та за відліком поїздка в Україну.

Разом з нею від норвезької організації "Рука допомоги" прибуло 15 добровольців, котрі по черзі вели усі згадані дев'ять машин.

Офіційно вручивши техніку військовим, волонтери вважають свою місію виконаною частково. Є й пояснення: повне завершення допомоги українському війську та людям обпаленою війною країни буде завершено лише після остаточної перемоги над окупантами.