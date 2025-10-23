Кому та за які порушення пропонують нараховувати штрафні бали

Проект закону про впровадження штрафних балів вже зареєстровано на сайті українського парламенту під номером 14133. Його розгляд ще триває, але попередньо вже відомо, за які порушення яка кількість балів буде нарахована. Також з тексту документа стає зрозуміло, коли та як можна уникнути нарахування балів.

Читайте також: Система штрафних балів для водіїв: чому вона не працюватиме

За які порушення правил дорожнього руху (ПДР) водієві нараховуються штрафні бали та у який кількості стає зрозуміло з порівняльної таблиці до законопроекту. На кожну кількість балів вказано досить великий перелік порушень, ми ж простоти розуміння вкажемо лише найпоширеніші.

1 бал

За порушення правил користування ременями безпеки, шоломами. Ненадання переваги маршрутним транспортним засобам або пішоходам.

2 бали

За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год від встановленої, проїзд на заборонний сигнал, порушення правил обгону, маневрування.

3 бали

За порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинки, створення аварійної ситуації.

4 бали

За порушення ПДР, що спричинило ДТП (без потерпілих). Залишення місця ДТП. Керування без посвідчення водія або без реєстраційних документів.

5 балів

За перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год, проїзд на червоний сигнал з наслідками аварійної ситуації. Невиконання вимог поліцейського про зупинку. Виїзд на залізничний переїзд, який закритий, або на колію при наближенні потяга.

Термін дії балів

Бали нараховуються протягом 365 днів. Через 1 рік з дати нарахування вони анулюються автоматично.

Якщо за рік накопичено 15 балів або більше, водій може бути позбавлений права керування (за рішенням суду). Для поновлення права керування доведеться знову складати іспити в ТСЦ МВС.

Головна проблема

Понад 60% усіх штрафів за порушення ПДР фіксується камерами контролю швидкості. За українським законодавством, винним у таких порушеннях визнається юридичний власник автомобіля, а не водій, який перевищив швидкість. При цьому власник авто може навіть не мати посвідчення водія.

Ще складніша ситуація з юридичними особами. Винним у перевищенні швидкості, зафіксованому камерами, визнається директор компанії, за якою зареєстровано авто. Він також може не мати посвідчення водія.