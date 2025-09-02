Конфісковані у п'яних поляків автомобілі продають менш ніж за тисячу євро

Стало відомо, скільки автомобілів стали державною власністю з моменту введення закону про конфіскацію авто у п'яних водіїв та скільки коштів перераховано до бюджету після продажу вилучених транспортних засобів.

Експерти Onet.pl нагадали, що керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння вже з показника понад 0,5 проміле у Польщі вважається злочином. Попри те, що на початку це був трохи суперечливий закон, його з часом доопрацювали відповідно до правового поля.

Читайте також У Польщі почали конфісковувати автомобілі у п'яних водіїв

Якщо концентрація алкоголю в крові (BAC) перевищує 1,5 проміле або становить 1 проміле і призводить до аварії чи небезпечної ситуації, суд постановляє конфіскацію транспортного засобу до державної скарбниці. Це на перший раз.

У разі повторного правопорушення (0,5 проміле або вище) правила ще суворіші. Якщо водій не є власником транспортного засобу (орендований або належить компанії), суд ініціює конфіскацію вартості транспортного засобу або може накласти мінімальний штраф у розмірі 5000 злотих до Фонду підтримки жертв.

Конфісковано понад 11 000 автівок

Як йдеться у статистиці Головного управління поліції, конфіскація транспортних засобів у водіїв у стані алкогольного сп'яніння набула чинності у березні 2024 року. З цього моенту до 5 серпня 2025 року організаційні підрозділи поліції тимчасово вилучили 11 063 транспортні засоби.

Продано з аукціону трохи більш як 3000 машин

Далі процедура доволі складна, юридично марудна, але дієва. Конфісковані за рішенням суду транспортні засоби виставляються на аукціон й можуть бути придбані за дуже привабливими цінами.

Читайте також Скільки автомобілів вилучено в Польщі за водіння у стані сп'яніння

Дані Міністерства фінансів, на які посилається Onet.pl, свідчать, що станом на 31 липня 2025 року на аукціоні було продано 3258 автомобілів, вилучених у водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Середній цінник становив 4 098 злотих, що в конвертації буде 46 300 гривень, або 960 євро.

Поки що це у 3,3 раза менше від вилученого. Така розбіжність пояснюється тим, що податкова служба не може розпочати продаж конфіскованих автомобілів, доки суд не винесе остаточного рішення про конфіскацію транспортного засобу до державної скарбниці.

Черга на автомобілі з аукціону зростає

Вилучені у п'яних господарів та за рішенням суду оголошені конфіскованими автівки виставляються владою на публічні торги. Ось тут відбувається найцікавіше. Бо зацікавлені сторони можуть придбати машину нижче її ринкової вартості.

Читайте також Стала відома висота польоту п’яного водія через клумбу кругового руху: відео

Таким чином охочі можуть придбати транспортний засіб за привабливою ціною. За даними правоохоронних органів, стандартна процедура полягає у встановленні початкової ціни на рівні 75 відсотків від ринкової вартості. Але процедура доволі гнучка.

У разі відсутності учасників торгів, а таке часто буває, наступні аукціони починаються з 50 відсотків від оцінювальної вартості. Після двох невдалих спроб автомобіль може бути проданий "відразу", але не дешевше ніж за 10 відсотків від вартості.

Яка сума надійшла у казну

Повідомляється, що загальні надходження до державного бюджету від операцій з продажу конфіскованих автомобілів власників з алкогольним сп'янінням склали 13 352 891 злотий, тобто у конвертації 150,5 млн гривень.

Читайте також Як правильно дотримуватись дистанції на трасі: золоте правило

Хто ще конфісковує машини п'яниць

Подібним чином щодо водіїв-п'яниць скеровано закон у Латвії. Однак там процедура з конфіскованими за рішенням суду автомобілями дещо інша.

Ще 16 лютого 2023 року сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до Закону про підтримку населення України, що дозволяють безоплатно передавати Україні конфісковані транспортні засоби, водії яких перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. І це робиться регулярно.