Усього кілька знімків від пересічного перехожого і жодної інформації про приналежність цього футуристичного транспорту до тієї чи іншої марки. Подейкують, що це Renault.

На трьох знімках, надісланих у редакцію одного з європейських автомобільних видань, можна побачити ефектний прототип, але чи реальні самі фотографії?

Ці зображення низької якості були отримані редакцією від читача видання Carscoops. У коментарі до знімків фотограф стверджує, що футуристичний транспортний засіб рухався автономно, а керувався з пульту дистанційного управління. Також концепту приписується належність до французького бренду Renault, але це скоріше лише припущення. Якість же самих знімків наштовхує на думку про їхнє створення за допомогою візуальних редакторів зображень, на кшталт Photoshop.

Про належність до Renault може свідчити хромований ромб на тому місці, де зазвичай знаходиться ручка дверцят – на представлених зображеннях це дійсно схоже на логотип Рено. Можливо незабаром ми побачимо більш чіткі зображення цього диво-транспорту, або навіть живу модель на одному з найближчих автошоу.

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